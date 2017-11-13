Oyun Devinden "Artık Sıkıntı Olmayacak" Sözü

Oyun dünyasının dev ismi, kötü geçen yılların ardından gelen büyük başarıyı korumak için elinden geleni yapıyor!

Oyun Devinden "Artık Sıkıntı Olmayacak" Sözü

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