Oyun Devinden "Artık Sıkıntı Olmayacak" Sözü
Oyun dünyasının dev ismi, kötü geçen yılların ardından gelen büyük başarıyı korumak için elinden geleni yapıyor!
Noel dönemi hızlı bir şekilde yaklaşırken alışveriş çılgınlığı da hızlanmaya başlamış durumda. Nintendo'nun Switch konsolunun da aranan bir ürün olması bekleniyor ve firma, cihazı satın almak isteyenler için stok problemi olmayacağı sözünü veriyor. Bu söz ile aynı çizgide ilerleyerek Nintendo, Switch'te yaşanan stok problemlerini, önümüzdeki finansal yılın başlangıcı itibariyle geçmişte bırakmak istiyor.
The Wall Street Journal'ın söylediğine göre firma, Nisan ayında başlayacak olan 2018 finansal yılı için ünite üretimini tahmini olarak 25-30 milyona çıkartmanın peşinde. Nintendo'nun tahminine göre 2018 Mart ayına kadar 14 milyonun üzerinde Switch konsolu satılmış olacak. Bu yüzden de firma, hesaplı bir risk alarak cihazın sadece popüler kalacağını değil, önümüzdeki yıl daha da fazla satılacağını düşünüyor.
Switch, Nintendo'nun beklentilerinin çok üzerinde bir başarı göstermiş durumda. Firma, ilk yıl içerisinde 10 milyon ünite satmayı beklemekteydi ve bu tahmin, Ekim ayında 14 milyona yükseltilmişti. Eğer Switch bu hızını korumayı başarırsa, rahatlıkla orijinal Wii konsolunu geçebilir. Orijinal Wii, 101.6 milyonun üzerinde satışa sahipti ve bazı analistler, Switch'in ömrü boyunca 115 milyondan fazla satışa ulaşabileceğini tahmin ediyor...
Levent Öztürk
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