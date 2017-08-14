Oyun Devine "Esinlenme" Davası!
Başka bir tasarımdan "esinlenme" davalarına, şimdi de bu önemli oyun devi eklendi!
Nintendo'nun avuç içi, "tabletimsi" konsolu Switch, tasarımının oyun aksesuarı üreticisi Gamevice'ın patentlediği bir konsept tasarımına çok benzediği iddiasıyla davalık oldu. Gamevice'ın iddiasına göre Switch, Gamevice'ın Wikipad'ini yakından taklit ediyor ve firma bundan memnun değil.
Wikipad, Switch'i andıran bir Android tablet, ayrıca firmanın ek oyun aparatları da Joy-Con ve Switch'in ayrılabilir kumandalarını andırıyor. Ama bunlar Apple ve Android akıllı cihazlarınızda çalışıyor.
Davada talep edilenler epey ağır yaptırımlar: Tazminat ve tüm Switch satışlarının durdurulması. Dava Gamevice'ın istediği gibi biterse, Nintendo'nun kazancının azımsanmayacak bir kısmını kaybedeceği kesin. Özellikle de konsolun ilk çıktığında ne kadar başarılı olduğunu ve Nintendo'nun önceki Wii U konsoluna göre ne kadar iyi performans sergilediği düşünülünce...
H. Hüseyin Öztürk
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