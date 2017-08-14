Oyun Devine "Esinlenme" Davası!

Başka bir tasarımdan "esinlenme" davalarına, şimdi de bu önemli oyun devi eklendi!

Switch'in tasarımı için Nintendo'ya dava açıldı!

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