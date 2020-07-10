Oyun Dünyasında Büyük Sürpriz: Sony'den Epic Games'e Yatırım

Sony, Unreal motorunun ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'e önemli bir yatırım yaptı ve hisselerinin küçük bir bölümünü satın aldı.

Sony'den Epic Games'e Yatırım

Sony, oyun geliştiricisi Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Böylece Japonya merkezli dev firma, Epic Games'te bir miktar hisseye sahip oldu.

Firma, yaptığı açıklamada yatırımın amacının eğlence varlıklarını kapsayan işbirliğini, bunun yanında Sony ve Epic'in "sosyal eğlence platformunu ve dijital ekosistemini" genişletmek olduğunu söyledi. Sony CEO'su, başkanı ve yönetim kurulu başı Kenichiro Yoshida, şunları söyledi:

"Epic'in grafik gibi alanlarda güçlü teknolojisi, Unreal Engine ve diğer yeniliklerle oyun motoru geliştirmenin ön saflarında yer alıyor. Buna devrimci eğlence deneyimi Fortnite'dan daha iyi bir örnek yok. Yatırımımızla, yalnızca oyunlarda değil, aynı zamanda hızla gelişen dijital eğlence dünyasında tüketicilere ve genel olarak sektöre değer katmak ve değer katmak için Epic ile daha fazla işbirliği fırsatı keşfedeceğiz."

Epic'in CEO'su ve kurucusu Tim Sweeney ise iki firmanın "oyun, film ve müziğin birleşmesine yol açan gerçek zamanlı 3D sosyal deneyimler vizyonunu paylaştığını" söyledi.

Epic ve Games'in dostluğu daha önceden de biliniyor. Mayısta Epic'in Unreal Engine 5'i ilk defa PlayStation 5 üzerinde çalışırken göstermesi, bunun bir örneği. Bununla birlikte Epic'in oyunlarının PlayStation dışındaki platformlarda var olmayı sürdüreceği, firma tarafından VentureBeat'e yapılan bir açıklamayla doğrulandı.

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