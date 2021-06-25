Oyun Dünyasının Dev İsminden, 1.4 Milyar Dolarlık Büyük Satın Alma

Electronic Arts, oyun şirketlerini satın almaya devam ediyor. Oyun devinin bu seferki satın almada ödediği bedel ise tam 1.4 milyar dolar!

  • Ercan Uğurlu
1.4 Milyar Dolarlık Büyük Satın Alma

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