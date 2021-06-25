Oyun Dünyasının Dev İsminden, 1.4 Milyar Dolarlık Büyük Satın Alma

Electronic Arts, oyun devlerini satın almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene Codemasters'ı satın alan EA, şimdi de bir başka şirketi daha satın aldı. Şirket, WarnerMedia'dan Golf Clash'in yaratıcısı Playdemic'i tam 1.4 milyar dolar ödeyerek satın alırken, bu hamlesiyle mobil kategorideki spor oyunlarının çapını FIFA Mobile'ın ötesine genişletmek istediğini ortaya koyuyor.
Golf Clash, global çapta oldukça popüler bir oyun olarak dikkati çekiyor. 80 milyon indirme sayısına ulaşan oyun, BAFTA ve Bağımsız Oyun Geliştiricileri Derneği'nden de bugüne dek çeşitli ödüller aldı. EA'nin yapımcı şirketi almanın arkasındaki sebepler arasında hem Golf Clash'ın popüler olması hem de böylesi ünlü bir oyuna imza atan Playdemic'ten farklı oyunlarda da yararlanmak istemesi bulunuyor.
EA, Playdemic ile beraber oyun stüdyosu sayısını da artırmış oldu. Geçtiğimiz sene Codemasters'ı satın almasının arkasından Glu Mobile ve Metalhead Software'i de satın alan şirketin, yaptığı milyarlarca dolarlık harcamanın meyvelerini önümüzdeki dönemlerde toplaması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın