Oyun Dünyasının En Kötü 5 Oyun Karakteri
Oyun dünyasındaki en kötü, en korkunuç 5 karakteri sıraladık!
Sevdiğiniz filmlerdeki kötü adamları saymak kolay olabilir, peki hiç oyun dünyasının en kötü adamlarının kim olduğunu düşündünüz mü? Elbette "en kötü" olmanın birçok nedeni olabilir, biz bu listemizde hem korkunç, hem de zaman zaman eğlenceli olabilen karakterleri seçtik.
5. Handsome Jack (Borderlands)
Borderlands 2'nin berbat karakteri, silah üreticisi Hyperion Corporation'ın başına kadar yükselmeyi başarıp, kendini Pandora gezegeninin diktatörü ilan ediyor. Tam anlamıyla iğrenç ve aşağılık bir karakter olan Handsome Jack, Borderlands 2'de anlattığı bir hikayede bir adamın gözlerini kaşıkla çıkardığını, ardından adamın panik içindeki davranışlarını keyifle izlediğini söylüyor. Jack'in zaman zaman eğlenceli olabildiğini de söyleyelim.
4. Apollyon (For Honor)
Kalın zırhlar içinde bir kadın karakter olan Apollyon'un yüzü, paslı zırhının arkasında gizli. Normalde tek elle tutulamayacak gibi görünen devasa bir kılıç kullanan Apollyon, kılıcını şaşırtıcı bir hızda, acımasızca sallıyor.
3. GLaDOS (Portal)
Yapay zeka karakteri GLaDOS, melodili robot sesi ve şakalarıyla dikkat çekiyor. Oyunda hem yardımcınız hem de başınızın derdi olan GLaDOS, PC tarihinin en esprili karakterlerinden bir tanesi.
2. Xenomorph (Alien: Isolation)
Gelmiş geçmiş en ikonik karakterlerinden biri olan Xenomorph, filmlerde bizi korkutan canavarların dehşet verici bir sürümü. Yapay zeka ile sizi avlamaya çalışan canavar, yanlışlıkla çıkardığınız seslere tepki veriyor ve en önemlisi, tahmin edilemez davranışlarda bulunuyor. Xenomorph bir hava deliğine girdiyse, bu geri dönüp kafasını çıkarmayacağı anlamına gelmiyor.
1. Sovereign (Mass Effect)
Bu yapay zeka, kendinizi işe yaramayan biyolojik bir hata gibi hissetmenize yol açıyor. Sovereign şöyle konuşuyor: "Bizim varlığımızın sırrını anlayamazsın bile. Bizim başlangıcımız yok. Sonumuz yok. Biz sonsuzuz."
Yani pılınızı pırtınızı toplayıp, eve gitmenizde fayda var, çünkü en baştan kaybettiniz.
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