Oyun Dünyasının Önemli İsmi Hayatını Kaybetti...
Oyun dünyasının bir önemli ismi daha hayata gözlerini yumdu!
Oyun endüstrisi, en etkili isimlerden birini daha kaybetti. Nolan Bushnell ile beraber Atari'nin ortak kurucusu olan Ted Dabney, yemek borusu kanseri tedavini reddetmesinin kısa süre ardından hayatını kaybetti. Dabney ve Bushnell, 1971 yılında Atari'nin öncüsü olan Syzygy'yi üretmiş ve ticari olarak sunulan ilk arcade oyunu Computer Space'i geliştirmişlerdi. Daha sonra da bu deneyimi kullanarak Atari'yi kurmuşlardı ve geliştirici Al Alcorn ile beraber 1972 yılında simgeselleşmiş oyun Pong'u sunmuşlardı.
Dabney, ABD Donanması'ndayken elektronik eğitimi almıştı ve ordudan ayrıldıktan sonra da Bank of America ve HP'de teknoloji görevlerini üstlenmişti. Ancak belki de en önemli şey, 1961'de Ampex'e katılması oldu. Bu çalışma sayesinde ekran teknolojileri ile erken bir deneyime sahip oldu ve 1969 yılında firmada çalışmaya başlayan Bushnell ile tanıştı. İkili, jeton ile çalışan bilgisayarlı oyun sistemine sahip bir pizza dükkanı açmayı düşünmüştü.
Dabney, sadece kısa bir süre Atari'deydi, Bushnell ile yönetim kararları konusunda yaşadıkları bir tartışmanın ardından firmadan ayrılmıştı. Bushnell ile kısa bir süre daha Pizza Time Theater için oyun geliştirmeye devam etti ancak Atari sonrasındaki döneminin büyük bir kısmını Fujitsu, Taytheon ve Teledyne gibi teknoloji firmalarında çalışarak geçirdi. Her şeye rağmen, bildiğimiz hali ile video oyun piyasasının başlaması için büyük bir öneme sahip olduğu kesin. Oyun endüstrisi kendisini kesinlikle özleyecektir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın