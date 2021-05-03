Oyun Dünyasının Türkçe İçerik Hasreti Son Buluyor!

Oyun dünyasının Türkçe içerik hasreti son buluyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen, oyunlardaki en son gelişmelerin, en yeni donanımların ve çok daha fazlasının yer alacağı oyuncuların yeni buluşma noktası Excalibur Clan yayına başlıyor.