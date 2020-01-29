Oyun Firması Atari'den Herkesi Şaşırtan İlginç Bir Atılım!

Oyun firması Atari, büyümek için ilginç bir yol izliyor. İşte Atari'nin, herkesi şaşırtan yeni iş alanı!

Oyun Firması Atari, Otel Zinciri Kuruyor!

Atari eskisi kadar büyük bir oyun devi değil ancak firma, Atari VCS konsolunda yaşadığı sıkıntılara rağmen yaşamaya devam ediyor. Şimdi ise firma, GSD Group ile bir ortaklık kurarak oyun temalı oteller kuracağını açıkladı.

ABD'de hizmet verecek otellerin adı, Atari Hotels olacak. Bunun beklenmedik bir genişleme stratejisi olduğundan şüphe yok. Otellerin yaş ve oyun yeteneği ne olursa olsun herkese "tam olarak çevreleyen deneyimler" sunacağı, AR ve VR deneyimlerini de içereceği belirtiliyor. Buna ek olarak bazı konumlarda e-spora yönelik etkinlik alanlarının olacağı söyleniyor.

Açılacak olan sekiz otelden birinin bu sene Phoenix, Arizona'da inşa edilmesi planlanıyor. Bunun ardından Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco ve San Jose'de oteller açılacak. Otelin özel tekliflerini kaçırmak istemeyenler, web sitesini buradan ziyaret edebilirler.

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