Oyun geliştiricisinden itiraf! Oyuncularda kullandıkları 5 sırrı açıkladı!

Oyun geliştiricilerin planlamak, tasarlamak, kodlamak ve test etmek gibi oldukça standart görevlerinin yanı sıra bir de kullanıcı olarak sizin hiç düşünmediğiniz, ama onların her adımını takip etmesi gereken görevler var.
Bir oyun geliştiricisi olan TikTok kullanıcısı, oyun geliştiricilerin oyunları daha eğlenceli hale getirmek için oyuncular üzerinde kullandıkları birkaç ilginç numarayı internet kullanıcıları ile paylaştı.
1. Gizli Yükleme
Oyun geliştiricileri, bir karakter yeni bir ortama girdiğinde yükleme ekranı kullanmaktan kaçınmaya çalışır. Geliştirici bu durumu, "Oyunlar büyüktür ve çok fazla belleğe ihtiyaç duyar" diye açıklamaya başlıyor. "Yani, ne zaman bir şeyin içinden geçseniz veya arkanızdan bir kapıyı kapatsanız, bu son bölümü hafızadan atıp bir sonraki bölümü yükleme ekranı kullanmadan yükleyebilmemiz için gerçekleşiyor" diye açıklıyor. Arkasından kapı kapatmayı sevmeyenler buna artık bir anlam verebilecektir.
2. Oyunu İlk Oynayışınızda Yardım
Meğer çok oyunculu bir oyun oynadığınız ilk seferde, oyun geliştiricileri size biraz yardımcı oluyormuş. "Çok oyunculu bir oyunu ilk kez oynadığınızda, birkaç kişiyi öldürmezseniz, muhtemelen bu iyi bir deneyim olmadığı için oyuna geri dönmeyeceğinizi biliyoruz. Bu yüzden, deneyiminizi güzelleştirmek için ilk birkaç seferde size bir hasar artışı veriyoruz" diye açıklıyor TikTok kullanıcısı.
3. Az Kalan Can Koca Bir Yalan
Görünüşe göre, sağlık barının azalması bir yalan. "Ne kadar canın kaldığı konusunda sana yalan söylüyoruz. Ne kadar canının kaldığını gösteren bölüm, ister sayı ister çubuk olsun, aslında göründüğünden çok daha fazla. Bu sürekli ölümün eşiğindeymişsiniz gibi hissettiriyor ve sonuç olarak oyunu daha heyecanlı hale getiriyor" diyor oyun geliştiricisi.
4. Yapay Zeka İlk Birkaç Atışı Bilerek Iskalıyor
"Yapay zekanın sizi ıskalamasını sağlıyoruz. Bir siperden ilk çıktığınızda, yapay zekayı yaptığı ilk birkaç atışı her zaman ıskalaması için kodluyoruz. Böylece oyun çok zor olmuyor" diyor TikTok kullanıcısı. Kendini şanslı sayanlar buna biraz içerleyebilir. Oyunun bize torpil geçmesi gibi bir durum söz konusu.
5. Havada Yürümek Mümkün
Oyunlarda havada yürüyebilirsiniz. "Platform oyunlarında, karakteriniz zeminden ayrıldıktan sonra bile zıplayabilmeniz için size bir saniyelik kısacık bir süre veriyoruz. Böylece her zaman kenardan düşerek ve yapmanız gereken atlayışları kaçırarak hayal kırıklığına uğramazsınız". Geliştirici bu süreye "Coyote Zamanı" dediklerini söyleyerek, ünlü Looney Tunes çizgi filmindeki Road Runner'ın arkasından koşan Coyote karakterine atıfta bulunuyor.
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