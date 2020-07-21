Oyun Girişimciliği Yarışması Next Game Startup'ta Ön Eleme Heyecanı

INTEL ESL Gaming Fest 2020 kapsamında, genç ve yetenekli oyun geliştiricilerini desteklemek amacıyla düzenlenen Next Game Startup yoğun ilgi gördü.
Aylardır hazırlanan yarışmacılar, geliştirdikleri oyunların demolarını yarışma ekibine gönderdiler ve ön eleme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye koyuldular. Yarışmaya katılan 91 proje arasından jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler ön elemeyi geçecek. Ön elemeyi geçen takımlar 25 Temmuz'da açıklanacak.
Yarışmada başarı gösteren girişimlere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 50.000 TL'lik nakit ödül, oFON tarafından 1 milyon TL'lik avans fonlaması desteği ve INTEL, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş.) ve tüm iş ortakları tarafından sağlanacak hizmetlerle 200.000 TL proje desteği ile toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde destek sağlanacak. Bunun yanında pazarlama alanında yapılacak desteklerle başarılı ekipler yatırımcılara kolayca ulaşabilecek. Ayrıca yarışma süresince sektörün önde gelen profesyonellerinden mentorluk desteği alacak yarışmacılar kendini geliştirme fırsatı da bulacak.
INTEL ESL Gaming Fest, 2015 yılından beri her yıl düzenleniyor. Bu seneki festivalin finalleri Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek.
Next Game Startup'a katılan ve finale kalan 10 ekip, sunumlarını İzmir'de fuar alanında yapacak ve ardından dereceye giren takımlar açıklanacak.
Yarışma hakkında detaylı bilgi için: www.nextgamestartup.com
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