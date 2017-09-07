Oyun motoru nasıl yapılır? Canlı yayında konuşuyoruz!
Geleceğin ses getiren oyununu yapmak mı istiyorsunuz? Oyun motoru yapımını Canlı Yayında mercek altına alıyoruz.
Türkiye'de oyun motoru yapmanın zorlukları, oyun programcılığında doğrudan sıfırdan kodlama mı yoksa hazır game developer kitlerini mi kullanmak gerekir, bu konuya yöneleceklere tavsiyeler, imkanlar ve eğitimler...
Tüm bu soruların yanıtını 8 Eylül 2017 saat 15:00 da gerçekleştireceğimiz Canlı Yayında veriyoruz. Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırlanan Chip TechTalk Canlı Yayınlarımızın bu haftaki konuğu Türkiye'de bu konudaki en uzman ağızlardan biri: Gamelab İstanbul Genel Müdürü Noyan Culum bu hafta Canlı Yayın konuğumuz olacak ve oyun motoru yapını enine boyuna irdeleyeceğiz.
Canlı Yayınımız 8 Eylül 2017 (yarın) saat 15:00 te CHIP Online ekranlarında olacak. Kaçırmayın!
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