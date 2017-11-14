Oyuncak Dünyasında Sürpriz Satın Alma İddiası

Teknoloji, oyuncak sektörünü zorlamaya devam ediyor. Bu durum, dev oyuncak üreticisinin diğer bir deve satılmasına bile neden olabilir!

Oyuncak Dünyasında Sürpriz Satın Alma İddiası

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Seks Oyuncağı, İlişkinin Sesini İzinsiz Kaydetti!
Chrome'a Alternatif 5 Yeni İnternet Tarayıcısı
Uzaydaki İlk Ülke Resmi Olarak Dünyadan Ayrıldı!
Nvidia mı AMD mi: Sonraki Kartınız Hangisi Olmalı?
Nokia 8 Satın Almak İçin 8 Neden!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir