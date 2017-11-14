Oyuncak Dünyasında Sürpriz Satın Alma İddiası
Teknoloji, oyuncak sektörünü zorlamaya devam ediyor. Bu durum, dev oyuncak üreticisinin diğer bir deve satılmasına bile neden olabilir!
Görünene göre teknolojinin geleneksel oyuncak endüstrisine zarar verdiğinin tek göstergesi Toys 'R' Us değil. Wall Street Journal'ın kaynaklarının belirttiğine göre Hasbro, kısa bir süre önce Mattel'i satın almak için bir teklifte bulundu. Hasbro'nun önerisi veya Mattel'in cevabı henüz bilinmiyor olsa da, bu satın alım en ünlü çocuk markalarının ikisini bir araya getirebilir. Ancak şu anda bu sızıntı hakkında iki firma da yorum yapmıyor.
Buna rağmen, Hasbro'nun tahminen Mattel'in göreceli zayıflığından faydalandığı söylenebilir. Hasbro Disney temalı oyuncaklar ile (Star Wars dahil olmak üzere) ve filmler ile TV şovları lisanslarıyla satışlarını arttırırken, Mattel yıllar boyu süren yavaşlığın etkisinden yeni kurtulmaya başlıyor. Ayrıca iki firmanın birbirlerini tamamlayıcı oldukları da söylenebilir. Hasbro kısa bir süre önce kendi üretim tesislerini terk etmişti ve Mattel anlaşması ile beraber tekrar bir miktar tesise sahip olması mümkün olabilir.
Bir Hasbro/Mattel ortaklığının, çok güçlü bir oyuncak üreticisi ortaya çıkartarak ABD anti-tekel kanunlarını çiğneyebileceğine dair endişeler bulunsa da, bu ortaklığın başka bir endüstride olacağı kadar fazla tepki çekmeyeceği tahmin ediliyor.
Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, teknoloji endüstrisinin çocukların boş zamanları üzerinde giderek artan kontrolünün bir göstergesi de olacak. Her ne kadar Hasbro'nun bir avantajı olsa da, hem Hasbro hem de Mattel'in konsollar ve tabletler ile rekabete girmeleri şart. Sonuç olarak video oyunlar dururken, birinin bir oyuncak ev ya da araba ile oynaması giderek daha düşük bir ihtimal haline geliyor.
Bu muhtemel anlaşma ile bağlantılı oyuncaklar alanında da yeni bir adım atılabilir. Hasbro'nun çok daha fazla teknoloji destekli oyuncağı bulunurken, Mattel'in bilgilerini de kendi projelerini geliştirmek için kullanması mümkün...
Levent Öztürk
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