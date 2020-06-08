Oyuncu Monitörü BenQ Zowie XL2546 İncelemesi! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

En iyi olmayı hedefleyen oyuncular için geliştirilen, dünyanın en hızlı oyuncu monitörlerinden BenQ Zowie XL2546'yı inceledik! 240Hz ekranı, son derece yüksek oyun performansı ve tüm özellikleri ile fiyatıyla işte BenQ Zowie XL2546 hakkında bilmeniz gereken her şey!