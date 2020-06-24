Oyuncular için ekstra paraya değer mi? İşte HyperX Cloud Alpha S İncelemesi

HyperX kulaklıklarından bugüne kadar çok sayıda modeli inceleme fırsatı bulduk ve buna ilişkin olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki, markanın bugüne kadar incelediğimiz kulaklıkları ya beklentilerimizi karşıladı ya da daha üzerinde bir performans gösterdi.
İncelediğimiz modeller arasında HyperX Cloud Alpha kulaklığı da vardı ve bugün yakından bakacağımız kulaklık da ondan isim olarak "S" takısı ve buna bağlı olarak birtakım yeni özellikleri ile farklılaşan bir modeli oluyor. Şimdi bakalım Cloud Alpha S bizlere farklı olarak yeni neler sunuyor...
HyperX Cloud Alpha S Tasarımı Nasıl?
Söze tasarımla başlayacak olursak elimizdeki Cloud Alpha S'in, markanın Blackout olarak nitelendirdiği ve sonradan piyasaya sürdüğü siyah renkli modeli olduğunu söyleyebiliriz. Dayanıklı alüminyum kasasından çevresindeki tüm detaylara kadar koyu siyah renk ile renklendirilen kulaklık, böylece oldukça hoş bir görüntü sunarken, kulaklıkta RGB desteği de elbette teması dahilinde bulunmuyor.
Alüminyum iskeleti ve üzerindeki suni deri kaplaması ile gayet güzel görünen kulaklık, özellikle kulak köprüsü üzerindeki çatlak deri görünümüyle kalitesini ortaya koyarken, kulak yastıkları da yine deri kaplamalı olarak geliyor. Ancak tek seçenek bu değil. Kutu içeriğinde isterseniz kumaş kulak yastıklarını da bulabiliyorsunuz ve bu ikisini kolay şekilde değiştirebiliyorsunuz.
HyperX Cloud Alpha S USB Ses Kontrol Mikseri
Kulaklığın üzerindeki kablosuz 1 metre uzunluğunda örgü kaplamalı olarak geliyor. 3.5 mm jak ile kolayca bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz USB ses kontrol mikseri ile USB yoluyla da bağlayabilir ve böylece 3 metreye kadar kablo uzunluğuna erişebilirsiniz.
Kulaklığın elbette mikrofonu da var. Ucu süngerle kaplanan bu mikrofon sabit değil, kullanmadığınızda çıkartma özgürlüğünüz var.
HyperX Cloud Alpha S Özellikleri Neler?
Şimdi gelelim Cloud Alpha S'in farklarına ve sunduğu özelliklere. Cloud Alpha S, renk farkı ile olduğu kadar özellik bakımından da farklı bir model. İlk dikkat çeken kısım, 50 mm boyutundaki sürücülerin kenarlarında yer alan anahtarlar. Bunları kaydırmalı düğmeler olarak adlandıran HyperX, bu düğmeler ile bas ayarı yapabilme olanağı tanıyor.
Evet, bu kulaklık ile bas seviyesini kolay şekilde bu mekanik anahtarları kullanarak açık, yarı açık ve kapalı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Açık ayardayken, en çok bas seviyesini üreten kulaklık, bas frekanslarının orta ve yüksek seslerden ayrıştırılması konusunda çift odalı sürücülere yer vermesiyle farklılık sağlayarak güzel bir opsiyon sunuyor.
HyperX Cloud Alpha S Ses Dengesi Menülerle Uğraşmadan Ayarlanabiliyor
Kulaklığın ikinci büyük farkı ise USB ses kontrol mikseri oluyor. Bu mikser ile oyun ve sohbet sesi dengesini, oyun içinden, menülerle uğraşmadan ayarlayabiliyorsunuz. Yine ayrıca burada ses seviyesini ayarlama ve mikrofonu sessize alma seçenekleriniz de var. Böylece bu kumanda ile maç ortasındayken hızlı ayar yapma şansına sahipsiniz.
Ancak USB ses kontrol mikserinde yer alan ses tuşlarının ışıklandırmasız olması, hangisini ne kadar yükselttiğiniz konusunda kafa karışıklığı yaratabiliyor ve nötrlemek istediğinizde her düğmeye kaç kez bastığınızı hatırlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Keşke bu tuşların da yine mikser üzerindeki mikrofon ve 7.1 sanal ses desteği tuşları gibi ışıklandırmalı olmasını isterdik doğrusu.
Bu mikser ile ilgili bir diğer takıldığımız nokta ise, oyun esnasında elinizi attığınızda hemen bulamıyor oluşunuz. Masa üzerine koysanız olmuyor, boşluğa bırakırsanız da yere yakın bir yerlerde duruyor. O nedenle elinizin altında değil, kablo ucunda aramanız gerekebiliyor.
HyperX Cloud Alpha S Sanal 7.1 Ses Desteği
Miksere ilişkin en önemli özelliklerden biri ise kuşkusuz kulaklığa sanal 7.1 ses desteği kazandırması oluyor. Bu Alpha S'in selefine kıyasla en önemli farklarından bir diğeri aynı zamanda.
Bu özelliği açmak için kumandanın üzerindeki 7.1 tuşuna basmanız yeterli oluyor. Zaten bir kez bu şekilde bir oyunu oynadıktan sonra muhtemelen bu şekilde kullanmaya devam edeceksiniz zira güzel performans gösteriyor.
Oyun ambiyansını kuvvetlendiren bu özellikten, ayak seslerini dinlemekte geniş ölçekte yararlanabiliyorsunuz; oyunlarda hangi seslerin size daha yakın, hangi seslerin size daha uzak olduğunu bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Beğendik.
HyperX Cloud Alpha S Performansı Nasıl?
Cloud Alpha S, gerek tasarım anlamında gerek performans anlamında iyi iş çıkartıyor. Sadece oyunlarda değil, film izlerken ve müzik dinlerken de gayet yararlanabilirsiniz. Tasarım olarak başınızda rahat duruyor, uzun kullanımlar için ideal. Kulağınızı güzelce saran hafızalı suni deriden yapılmış kulak yastıkları sayesinde dış sesleri büyük oranda kesmeyi başarıyor. Rahat edemezseniz kumaş yastık opsiyonunuzun olması da avantaj sağlıyor.
Oyun performansı 7.1 ses ile beraber gayet tatminkar. Aynı zamanda müzik performansıyla da beğendik. Her ne kadar yapılan bas takviyesi çok güçlü olmasa da, kapalı ve açık olduğu anlardaki farkı hissettirecek ölçüde. Bunu sanal ses desteği ile beraber dinlediğinizde ise daha büyük keyif alıyorsunuz.
HyperX Cloud Alpha S Mikrofonu Nasıl?
Kulaklığın mikrofonundan da bahsedecek olursak, Discord ve TeamSpeak onaylı olduğunu söyleyelim. Selef model Cloud Alpha'dan büyük fark yaratmıyor, üzerine koymuyor, ancak zaten o modeldeki mikrofon da gayet başarılıydı. Oyun esnasında net şekilde sesiniz karşı taraf ulaşıyor.
Bu arada kulaklık HyperX'in NGenuity beta uygulamasıyla da uyumlu. Elbette USB üzerinden bağladığınızda kullanabiliyorsunuz. Yazılım üzerinden de çeşitli ayarları yapılandırabiliyorsunuz, fakat bu konuda eliniz kısıtlı.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde HyperX'in, Cloud Alpha S ile güzel bir işe imza attığını çok rahat söyleyebiliriz. Bu kulaklığı uzunca bir süredir kullanıyoruz ve gerçekten de özellikleriyle memnun kaldık. Selef modele göre gelen farklar ve bunların pratiğe dökülmesi gayet tatmin ediyor. Ancak kulaklığın fiyatı biraz pahalı.
HyperX Cloud Alpha S Fiyatı Ne Kadar?
Şu an baktığımızda Cloud Alpha S'in 1056 TL dolaylarında bir fiyatla bulunabildiğini görüyoruz. Bu anlamda da çevresinde farklı 7.1 ses desteğine sahip modellerin olduğu açık. Ancak olur da bu kulaklığı tercih ederseniz pişman olmayacağınızı gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %89
+ Blackout tasarım
+ Çok rahat ve konforlu
+ Uzun örgü kablo
+ Sanal 7.1 çevresel ses performansı
+ Müzik ve film deneyimi
+ Ayarlanabilir bas seviyesi
+ Oyun ve sohbet sesi ayarı
+ Değiştirilebilir kulak pedleri
- Bas kendini hissettiriyor ama çok yüksek değil
-Mikser ses tuşları ışıksız - Pahalı
Kimler HyperX Cloud Alpha S Satın Almalı?
Özellikle konforlu tasarım ve iyi performans arayan oyun severler, büyük rahatlıkla HyperX Cloud Alpha S'i tercih edebilirler.
HyperX Cloud Alpha S Alternatifleri Neler?
HyperX Cloud Alpha S'e alternatif olarak Asus TUF Gaming H7 Wireless 7.1 modeli de değerlendirilebilir.
HyperX Cloud Alpha S Teknik Özellikleri
Sürücü 50 mm sürücü
Tip Kulak üstü
Frekans Yanıtı 13 Hz – 27 kHz
Empedans 65 ohm
Ses Basınç Seviyesi 99 dBSPL/mW
Bağlantı 3.5 mm, USB
Kablo Uzunluğu 1 m + 2 m
Ağırlık 310 gr.
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