Oyuncular için ekstra paraya değer mi? İşte HyperX Cloud Alpha S İncelemesi

HyperX'in Cloud Alpha kulaklığına yeni özellikler eklenmiş ve Blackout rengiyle farklı bir görünüm kazandırılmış yeni model Cloud Alpha S'i inceledik. Peki, HyperX Cloud Alpha S, ayarlanabilir basları, 7.1 ses desteği ve ses kontrol mikseri ile ne kadar farklı ve bu paraya değer mi? İşte tüm detaylarıyla HyperX Cloud Alpha S incelemesi!

24 Haziran 2020 20:30

Ercan Uğurlu