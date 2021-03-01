Oyuncular İçin Güçlü Router: Asus RT-AX82U İnceleme

Özellikle rekabetçi online oyuncular için kuşkusuz internetin önemi çok büyük. Anlık gecikmelerin frag'leri kaçırmaya veya round'u kaybetmeye kadar gidebilen oyun için mühim sonuçları var. O nedenle internet altyapının kalitesi çok önemli, fakat bir diğer önemli olan etken ise kuşkusuz ondan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için iyi bir internet arkadaşı.
Bugün Asus'un bu alanda önemli cihazlarından biri olan Asus RT-AX82U Router'ına yakından bakacağız. Bu cihaz, Asus'un bir diğer Router'ı olan Rapture ile tamamen aynı ligde olmayabilir, ancak hala geleneksel 802.11ac yönlendiricilerden çok daha hızlı ve tam da oyun severler için tasarlanmış. Zaten tasarımıyla da bunu bizlere gösteren Asus RT-AX82U, gayet agresif yapıda.
Asus RT-AX82U, tasarım konusunda diğer ROG ürünlerini aratmayacak; düşük profilli, keskin açılı tasarımı, arka panelden çıkan dört büyük antene sahip bir oyun yönlendiricisi için kesinlikle doğru görünüme sahip. Ön panelde yer alan bir çift "göz" şeklindeki iki küçük LED panelde farklı renk dizileriyle yanıp sönen çeşitli "auraları" Asus uygulaması üzerinde ayarlayabildiğinizi de bu noktada söyleyelim. Yani RGB desteği bu cihazda da yer alıyor. Bu sayede onu masanızın görünen kısmında rahatlıkla tutabilir ve oyuncu kimliğinizi perçinleyebilirsiniz.
Asus RT-AX82U, 5400Mbps (5.4Gbps) hızı ile bu fiyat aralığındaki bir yönlendirici için en iyi seçeneklerden biri. 802.11ax standardı olarak da bilinen Wi-Fi 6 destekli bir router olan cihazda modem özelliği ise yer almıyor. Tamamen başlı başına Router yeteneklerine sahip. Yani onu modeminize bağlamanız gerekiyor. Bunun için de mevcut modeminize veya yönlendiricinize bağlanmak için özel bir Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip. Ayrıca, 4 adet ek Gigabit Ethernet bağlantı noktası da sunulmuş ve bunlardan biri, bağlı cihazlara göre öncelikli olan oyun bağlantı noktası olarak belirlenmiş. Yani bant genişliğini yazılım üzerinden yapmanız şart değil, direkt olarak fiziksel olarak kendinize ait kanalı böylece seçebiliyorsunuz.
Bağlantıları arasında bulunan USB 3.1 bağlantı noktasına da evinizdeki depolama diskini bağlayabilirsiniz. Böylece hızlı erişim sağlanabiliyor.
Bu arada bu cihaza bağlı mobil cihazlarınızın internet performansını artırabiliyorsunuz. Bunun için iOS ve Android cihazlara yüklenebilen Asus Router uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Kurulumu çok kolay yapılabiliyor ve bu uygulama üzerinden Boost modunu aktifleştirebiliyorsunuz.
Öte yandan cihazda AiProtection adında, ağınızı bilgisayar korsanlığı girişimlerine karşı izleyen bir güvenlik özelliği de sunuluyor. Bu uygulama Trend Micro destekli olarak yer alıyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Asus RT-AX82U, Wi-Fi 6'yı destekleyen en yeni oyun konsolları ve mobil cihazlar için gayet ideal bir yönlendirici olsa da aslında rekabetçi fiyatı ile oyuncu olmayanlar için de en yeni Wi-Fi standardına uygun fiyatlı bir yükseltme olarak değerlendirilebilir. Asus RT-AX82U'yu şu an piyasada 1690 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu %90
Teknik Özellikler
- Standart Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
- Arabirim 4x Gigabit Ethernet, 1x USB 3.0
- Frekans 2.4GHz, 5GHz
- Anten 4 adet (harici)
- Bağlantı hızı 4804Mbps (5Ghz), 574Mbps (2.4Ghz)
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