Oyuncular Monster Notebook Dijital Mağazası'nda Buluşacak

Monster Notebook Dijital Mağazası'nın birinci yıl dönümünde oyun ve teknoloji dünyasının en sevilen isimleri bir araya geliyor. 6 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte Easter Gamers (Mete Özbey), Enis Kirazoğlu, Emrah Safa Gürkan, Sertaç Doğanay ve Can Değer konuk olacak. Monster Notebook Kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz'ın ve birbirinden değerli isimlerin de yer alacağı etkinlik gün boyu Monster Notebook'un tüm dijital kanallarından canlı yayınlanacak.