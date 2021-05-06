Oyuncular Monster Notebook Dijital Mağazası'nda Buluşacak

Monster Notebook'un geçtiğimiz sene tüm dünyada bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Monster Notebook Dijital Mağazası, bir senede teknoloji, oyun ve espor dünyasına ilgi duyan herkes için bir buluşma noktası haline geldi. Monster Notebook Dijital Mağazası'nın birinci yılı, 6 Mayıs 2021 Perşembe günü, oyun ve teknoloji tutkunlarının birbirinden değerli konuklarla buluşacağı bir etkinlikte kutlanacak.
Gün boyu sürecek yayın, saat 15.00 itibarıyla değerli konuklarını ağırlamaya başlayacak ve program 22.45'e kadar sürecek. Etkinliğin konukları ise şöyle: Monster Notebook Kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz, Monster Notebook CSO'su Bilgin Semiz, Monster Notebook CGO'su Cem Çerçioğlu, Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, tarihçi ve yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, fenomen Twitch yayıncısı Easter Gamers (Mete Özbey), YouTube içerik üreticisi Enis Kirazoğlu ve siber güvenlik uzmanı Can Değer.
Dijital Mağaza haftanın her günü 9.00 – 24.00 saatleri arasında açık
Sektörde dijital mağazacılık konseptine bambaşka bir boyut kazandıran Monster Notebook, kullanıcılarına fiziksel bir mağazada alacakları tüm hizmetleri dijital olarak sunuyor. Monster Notebook'un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor. Böylece, Monster Notebook'un uzman ekipleri Türkiye'nin 81 ilindeki teknoloji meraklılarına canlı olarak birebir hizmet verebiliyor.
Haftanın her günü 09.00 – 24.00 saatleri arasında hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Her ay düzenlenen etkinliklerde oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimler, Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geliyor.
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