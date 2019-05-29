Oyunculara Özel Cep Red Magic 3 Satışa Çıktı
Oyunculara ve oyunlara özel olarak geliştirilen telefon Nubia Red Magic 3 satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı...
- Ercan Uğurlu
Yaklaşık bir ay kadar önce nubia, dahili fan tabanlı soğutma sistemine sahip olan dünyanın ilk oyun akıllı telefonu Red Magic 3'ü tanıtmıştı. Çok yakın zamana kadar telefon yalnızca Çinli müşteriler tarafından satın alınabilirken, ZTE, alt markası nubia'nın Red Magic 3 modelini global pazar için de satışa sundu.
Resmi satış kanalı üzerinden global pazar için de satışına başlanan Red Magic 3, Avusturya, Hong Kong, Endonezya, İsrail, Japonya, Singapur, Tayvan, Kanada, İngiltere, ABD ve Avrupa'nın birçok bölgesine pazarlanıyor. Telefon, haziran ayı ortasından itibaren Hindistan'a da ulaştırılacak.
Snapdragon 855 işlemci ve Adreno 640 GPU ile güçlendirilen Red Magic 3, Android 9 işletim sistemini çalıştırıyor. 90Hz'lik ekranı ile 6.65 inç boyutunda görüntü sunan Red Magic 3, RGB ışıklandırmalı yapısıyla da dikkat çekiyor.
Fiziksel fan ve sıvı soğutma bileşenlerinin kombinasyonunu kullanan Red Magic 3, böylece yüksek performansta güçlü soğutma sağlayarak oyunculara sunulurken, 27W hızlı şarj desteği ile 5000 mAh kapasiteli bataryası da uzun oyun süreleri için ideal.
128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile beraber 479 € fiyat etiketine sahip olan Red Magic 3, 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM'li modeliyle de 599 € fiyata sahip. Telefonun siyah renkli modelinin dışındaki tüm modellerinin ise şimdiden tükendiğini söyleyelim.
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