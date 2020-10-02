Oyunculara Yeni Dev Seçenek: Asus ROG Theta 7.1'i İnceledik!

Surround yani çevresel ses sunan oyuncu kulaklıklarının özellikle FPS oyunlarında yarattığı olumlu fark su götürmez bir gerçek. Ancak pratikte yaratılan etki elbette bu çevresel sesi nasıl duyduğunuz ile de değişiyor ve bunda kafanızın ve kulaklarınız şekli bile etkili oluyor.
Çoğu bu tip kulaklıkta HRTF (Head-related transfer function) ile yani stereo hoparlörden çıkan sesin manipülasyonu ile sanal bir çevresel ses elde ediliyor. İncelediğimiz ROG Theta 7.1'de ise kulaklık başına 4 adet olmak üzere toplamda tam 8 sürücü ile gerçek bir çevresel ses vadediliyor. Bu özelliğin denediğimiz oyunlarda düşmanın yerini gözü kapalı bile hissedebilmemizi sağlayarak kendini kanıtladığını söyleyebiliriz. Ancak elbette bu avantaj, kafanıza yaklaşık 650 gram ile ve tabii ki 3200 TL ile cüzdanınıza normalden biraz daha fazla yük oluyor. Kulaklığın biraz ağır ve biraz pahalı olduğu bir gerçek. Ancak karşılığında sundukları da bir hayli tatmin edici.
ROG Theta 7.1, dört ESS Sabre9601 anfisini besleyen üst seviye ana kartlarda görmeye alıştığımız ses çözümlerinden olan SupremeFX S1220A ses codecinin özelleştirilmiş bir sürümüne sahip. Daha fazla çevresel etki için rakiplerinden daha büyük kullanılan 4 Essence sürücü nedeniyle mecburen bir bass sürücüden feragat edilmiş durumda. Bu da elbette stereo modda (telefon ve PS4 için) müzik dinlerken benzer fiyat aralığındaki sanal çevresel ses sunan kulaklıklara göre daha düşük bir bass anlamına geliyor. Yine de deneyimlerimizde tüm frekanslarda çok temiz ve doğal bir müzik dinleme keyfi sunduğunu da ekleyelim.
Tasarıma gelince tüm bu teknik detaylar kulaklığın boyutunu büyütmüş. Ürünün geneli plastik malzeme ile kaplı olsa da mat görünüşü çok elit bir hava veriyor ve iki yandaki Auro RGB ROG logosu da 4 farklı aydınlatma efekti ile bir amiral gemisi kulaklık imajını pekiştiriyor.
Mikrofonun ihtiyacınız olmadığında ayrılabilmesi güzel bir özellik. Ucundaki kırmızı led ise açık olup olmadığını anlamanızı kolayştırıyor. Diğer taraftan Asus'un kulaklık içi kablo kopmasını engellemek için yaptığını düşündüğümüz her kulaklık için ayrı kablo kullanımı, ürünün ömrünü belki uzatacak olsa da özellikle boynunuzun altında ya da göğsünüzün üzerinde duran nispeten hantal bulduğumuz çoklayıcısının bir süre sonra rahatsızlık verdiğini de eklemekte fayda var.
Bu arada kullanım süresinden bahsetmişken alüminyum alaşımlı kulak yatağı ve üst bant tasarımı da bunda büyük etki yaratacaktır. Kulaklık ile birlikte gelen ve yazlık ve kışlık olarak da tanımlayabileceğimiz iki farklı kulaklık pedi çok iyi bir ayrıntı olmuş. Ayrıca merak edenler için söyleyelim, her ikisi de gözlükle birlikte çok rahat kullanılabiliyor.
Son olarak ROG Theta 7.1'nin yapay zeka ile güçlendirilmiş gürültü engelleyici mikrofonunu da unutmayalım. Özel bir işlemci içeren mikrofon, klavye tuş sesleri ve fare tıklamaları gibi rahatsız edici sesleri başarılı bir şekilde engelleyebiliyor. Hatta biraz fazla sessiz olduğunu da ekleyelim. Asus, 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini %95 oranında ortadan kaldırabileceğini de iddia ediyor. Ancak elbette tümünü deneme şansımız olmadı.
Sonuç
Rog Theta 7.1, amiral gemisi kulaklıklardan biri, etkileyici ve başarılı. Sunduğu özelliklerine bağlı olarak fiyatı da elbette oldukça yüksek. Kulaklığın fiyatı tam 3200 TL. Çevresel ses bir numaralı önceliğiniz değilse böyle bir yatırım yapmadan önce Microsoft'un yazılımsal çözümlerini stereo kulaklıklarınızda deneyip sizde ne kadar işe yarayacağını önceden kontrol etmekte fayda olabilir. Severseniz ise işte o zaman maksimum deneyim için bu kulaklık tam size göre.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın