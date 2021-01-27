Oyuncuların İhtiyaç Duyduğu Hızı Sağlıyor: AOC AGON AG273QX İncelemesi

Oyuncular için kapsamlı özellikler sunan ve bunu 165Hz tazeleme hızı ile taçlandıran AOC AGON AG273QX oyuncu monitörünü inceledik.

27 Ocak 2021 20:30

Ercan Uğurlu