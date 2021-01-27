Oyuncuların İhtiyaç Duyduğu Hızı Sağlıyor: AOC AGON AG273QX İncelemesi

Oyuncular bu ekranı, kırmızı ve siyah renklerinden ve tasarım çizgisinden hemen tanıyacaklardır, ancak model numarasını kestiremeyebilirler. O konuda biz yardımcı olacağız, fakat AOC'nin oyunculara yönelik markası AGON, artık biliniyor, tercih ediliyor ve bunun sebepleri de gayet sağlam temellere dayanıyor. Öncelikle bu monitörün tam adının AOC AGON AG273QX olduğunu söyleyelim. Görüldüğü itibariyle düz bir yapıya sahip, 27 inç boyutunda görüntü sağlıyor ve QHD çözünürlük üretiyor. Oyuncuları ilgilendiren kısım ise FreeSync Premium Pro, 165Hz tazeleme oranı ve ekranın arkasındaki şahane RGB aydınlatma bölgesi. Gelin şimdi önce sözü RGB ve tasarımdan açalım, sonrasında da monitörün özelliklerine yakından bakalım.
AOC AGON AG273QX Tasarımı Nasıl?
AOC AGON AG273QX, az önce de söylediğimiz gibi serinin köklerine uygun olarak her zamanki siyah ve kırmızı renkleri içeriyor ve sağlam metal bir ayak üzerinde yükseliyor. Masaya yerleştirdiğinizde, karşınızda güzel görünen bir monitör buluyorsunuz. Monitörün arkası ise daha janjanlı. Monitörün arkasında RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Dairesel düzende dizilen RGB LED'ler, farklı şekillerde yanabiliyor elbette. İsterseniz statik isterseniz gökkuşağı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. AOC tarafından LightFX olarak da isimlendirilen bu ışıklandırmayı, monitörün menüsünden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Hatta monitörün bu RGB ışıklandırmalarını, yine kısa bir süre önce incelediğimiz AOC'nin yeni 500 serisi oyuncu klavye ve fare setiyle beraber tamamen senkronize olarak da çalıştırabiliyorsunuz.
Monitörün çevre detaylarına baktığımızda, hem sağ hem sol tarafta yine oyuncular için hoş bir detay göze çarpıyor. Buralara gizli birer kulaklık standı yerleştirilmiş. Böylece kulaklıklarınızı monitörün her 2 yanına da asabiliyorsunuz.
AOC AGON AG273QX, aynı zamanda ergonomik özellikleri de gözetiyor. Monitörün yükseklik ayarını 110 mm'ye kadar yapabiliyorsunuz. Ayrıca ekranı çevirebiliyor, eğebiliyor ve hatta pivot olarak da kullanabiliyorsunuz ki bunlar uzun süre ekran başında oturanlar için çok cazip seçenekler.
Cazip seçeneklerden bir diğeri de monitörün uzaktan kumandası oluyor. Evet, monitörün ayarlarını değiştirmek için, ekrana uzanmanıza bile gerek kalmıyor. USB ile monitöre bağlanabilen bu uzaktan kumanda üzerinden tüm ihtiyaç duyabileceğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Daire desenli olmasıyla dekoratif, aynı zamanda kaymayan tabanlar içermesiyle de masaya sağlam basan bir cihaz oluyor. Eğer yine de ben ayarı monitör üzerinden yapacağım derseniz, ekranın altında bir joystick de yer alıyor, böylece tek noktadan tüm ayarları da yapabiliyorsunuz. Bu arada menü arayüzünde Türkçe dil desteğinin bulunması da sevindirici.
Sinema ses farkıyla eve taşınıyor
AOC AGON AG273QX Bağlantıları Neler?
AOC AGON AG273QX, bağlantı konusunda da zengin seçenekler sunan bir oyuncu monitörü oluyor. Monitörün arkasında 2 adet HDMI 2.0 portunun yanı sıra 2 adet DisplayPort 1.4 girişi de yer alıyor. Böylece görüntü girişleri konusunda sıkıntınız yok. Ayrıca ses çıkışı ve mikrofon girişi de burada yer alıyor. Ve tabii ki USB portları da unutulmamış.
Monitörde ayrıca hoparlörler de mevcut durumda. 5W'lık çift olarak yer alan bu hoparlörler genel kullanım için gayet yeterli seviyede.
AOC AGON AG273QX Özellikleri Neler?
Evet, gelelim şimdi monitörün ekran özelliklerine ve sergilediği performansa. Başta da söylediğimiz gibi, monitörün ekran boyutu 27 inç, ekran çözünürlüğü ise QHD, yani 2560x1440 piksel. 27 inç ve QHD çözünürlük zaten birbirini tam olarak karşılayan değerler. Böylece ölçeklendirme tam olarak fit. Bunun neticesinde de iyi bir görüntü netliği elde ediyorsunuz.
AOC'nin bu modeli düz bir ekrana sahip. Ancak benzer özellikleri içeren AG273QCX modeli ise bu modelin kavisli bir ekranla donatılmış olanı. O modelde 1800R derecesinde kavisli bir ekran kullanılırken, AOC bu modelindeyse flat bir panel tercih etmiş. Böylece kullanıcılar için de tercih seçeneği yaratmış.
Biz bu monitörde çokça Cyberpunk 2077 oynadık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Ancak tabii ki bu monitör single player oyunlardan ziyade daha çok rekabetçi oyunlar için geliştirilmiş bir model. Zira 165Hz tazeleme hızlarına erişebiliyor ki, bu da rekabetçi oyunlar için önemli bir kriter.
Monitörde yer alan FreeSync 2 HDR desteği ile beraber özellikle AMD ekran kartı sahipleri çok memnun olacaklar. Bu sayede ekran kartı ve monitörün ürettiği kare hızı senkronize oluyor ve bu da görüntü yırtılmalarının önünü kesiyor. Öte yandan 1000 serisi ve sonrası NVIDIA ekran kartı sahiplerinin de bu özellikten yararlanabildiğini belirtelim.
Monitörün diğer özellikleri arasında HDR da yer alıyor. Yüksek Dinamik Aralık DisplayHDR 400 bulunduran monitör, 400 nit parlaklık değerine sahip. Öte yandan monitörde kullanılan VA panel 3000:1 statik kontrast, 50M:1 dinamik kontrast değerlerini de içeriyor ve 1 ms gecikme süresi sunuyor. Bunlar da gayet iyi değerler.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, AOC AGON AG273QX oyuncular için gayet tercih edilebilecek bir monitör. AMD Radeon ekran kartı sahipleri için olduğu kadar 1000 serisi sonrası NVIDIA ekran kartı kullanıcılarının da memnun kalacağını düşündüğümüz monitörü şu an piyasada 5 bin TL civarında bir fiyat ile bulabiliyorsunuz. Tasarımından görüntü performansına kadar oldukça tatmin edici bir model olmuş doğrusu.
CHIP Online Notu: %92
+ Ekran hızları
+ Görüntü performansı
+ Ön ayarlar
+ Renk doğruluğu
+ Ergonomik özellikleri
+ Şık tasarım
+ RGB ışıklandırma
+ Geniş bağlantı seçeneği
+ FreeSync 2 HDR desteği
AOC AGON AG273QX Teknik Özellikleri
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 165Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA
- Tepki Süresi 1 ms
- Parlaklık 400 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 5W (2 adet)
- Bağlantılar HDMI 2.0 (2 adet), DP 1.4 (2 adet), USB 3.2 (4 adet), 3.5 mm, mikrofon
- Boyutlar 613 x 59 x 364 mm
- Ağırlık 7.8 kg.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın