Oyuncunun En Güçlü Canavarı Semruk Notebook'lar Satışa Çıktı!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, her koşulda en yüksek performansı hedefleyen profesyonel oyuncular ve içerik geliştiriciler için özel olarak tasarlanan Semruk serisi notebookları satışa sundu.