Oyunlar Daha mı Pahalı Olmalı?
Pek çoğumuz oyun fiyatlarından yakınıyoruz ama birileri, oyunlar için ödediğimiz paranın çok az olduğunu iddia ediyor!
Star Wars: Battlefront II'nin aldığı tepkinin ardından, konu üzerinde farklı bir duruşa sahip olanlar da ortaya çıkmaya başladı. KeyBanc Capital Markets analisti Evan Wingren, son zamanlardaki çılgınlığın, oyun yayımcılarını yatırım portfolyolarına yeni şeyler eklemeye ittiğini ve oyuncuların basit bir şekilde "aşırı tepki gösterdiklerini" söyledi.
Star Wars: Battlefront II, oyuncuların, fazladan yetenek ve "açılabilirler"e para ödemeyi tercih eden kişilere haksız bir avantaj sunulduğunu öğrenmelerinin ardından büyük tepki almıştı. Star Wars hayran sitesi tarafından yapılan bir hesaplamanın oyundaki her şeyi açmanın 2.000 dolardan veya 4.000 oyun içi saatten fazlasına ihtiyaç duyacağını ortaya çıkartması ile bu tepkiler daha da büyümüştü. EA bu iddiaları Reddit üzerinde reddetse de, tahmin edilebileceği gibi bu cevap, platform üzerinde en fazla "downvote" alan yorumlardan biri oldu. Belçika hükumetinin oyun için "kumar incelemesi" başlatması ile beraber de firma, oyun içi satın alımları bir süreliğine durdurmuştu.
Ancak Wingren, kendi düşüncesine göre oyuncuların oyunlar için az para ödediklerini söylüyor. Wingren'in söylediğine göre eğlenilen saatler açısından karşılaştırıldığında televizyon gibi diğer platformlardaki benzer içeriklere göre video oyunların fiyatı halen çok düşük ve oyuncuların aslında çok daha fazla para ödemeleri gerekiyor. Ayrıca Wingren, bu düşüncesini desteklemek için yeni bir Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranının, filmleri izlemek yerine oyunları oynamasının, zaman ve ekonomi açısından daha avantajlı olduğunu iddia ediyor.
Star Wars: Battlefront II, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için kısa süre önce yayımlanmıştı ve bir önceki oyuna göre yüzde 61 satış düşüşü yaşadığı duyurulmuştu. Yapılabilecek tahminlerden biri, küçük satın alımların aşırı kullanımı ve sonrasında gelen tepkilerin bu satış düşüşüne katkıda bulunduğu. Oyuncuların az para ödedikleri fikri yeni bir şey değil ancak eğer yayımcılar yatırımlarının geri dönüşünün iyi olmasını bekliyorlarsa, oyunları daha büyük cüzdana sahip kişilere avantaj sağlayacak şekilde tasarlamanın doğru yol olduğu söylenemez...
Levent Öztürk
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