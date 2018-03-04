Oyunlar Yine Hedef Tahtasında
ABD'de artan şiddet olayları sonrasında oyunlar, bir kez daha "günah keçisi" ilan edilmek üzere...
- Levent Öztürk
ABD'de okullarda şiddeti azaltmak için pek çok farklı öneri yapılıyor. Bu öneriler, minimum silah yaşını yükseltmekten Başkan Trump'ın öğretmenleri silahlandırmaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ancak görünene göre daha alışıldık hedefler de Trump tarafından unutulmuyor. Yapılan bir Beyaz Saray açıklamasında basın sekreteri Sarah Saunders, Trump'ın kısa bir süre içerisinde video oyun yapımcıları ile görüşeceğini söyledi. Bu görüşme, oyunların bir kez daha hedef tahtasına oturmak üzere olduğunun göstergesi.
Bu açıklama akıllara 1999 yılında Columbine liselerinde yaşanan silahlı saldırılar sonrası heavy metal müzik ve oyunlara karşı yapılan suçlamaları getiriyor. Video oyunlar zaman zaman bu suçlamalar ile karşılaşsalar da henüz bu suçlamaları destekleyen bir araştırma bulunmuyor. Hatta geçtiğimiz ay York Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, şiddet içeren oyunlar ile şiddetli davranışlar arasında bir bağlantı olmadığını belirtmekteydi.
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