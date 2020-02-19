Oyunlardan Uyarlanan Filmlerde Yeni Rekor!

Sonic the Hedgehog filmi, neredeyse korkutucu olduğu söylenebilecek ilk fragmanından bu yana oldukça büyük bir ilerleme gösterdi. Paramount'un uyarlaması, ABD'de 57 milyon dolar ile bir video oyun filminin ilk üç günü için Detective Pikachu'nun 54,3 milyon dolarlık rekorunu kırmayı başardı. Tahminler, Sonic'in dört gün içerisinde 68 milyon dolara ulaştığı yönünde ve bu da özellikle ABD'de 2020 tatil hafta sonu için en iyi performans anlamına geliyor.
Sonic'i büyük bir sinematik güç olarak tanımlayacak kişi sayısı azdır ancak bu güçlü başlangıç, filmi erteleme ve Sonic'in grafiklerini yenileme kararının karşılığının alındığını gösteriyor. Filmle ilgili beğenmeyeceğiniz noktalar olsa da, görseli ile ilgili olmayacağı söylenebilir.
Diğer video oyun filmlerinin genel olarak başarısız olmasına rağmen Sonic'in nasıl bu başarıyı yakaladığına dair kesin bir açıklama yapılmış değil ama birkaç farklı etken olduğu söylenebilir. Öncelikle, ABD'deki Başkanlar Günü'ne denk gelen hafta sonu sırasında yayımlanmış olması bu etkenlerin en büyüğü. ABD'de resmi tatil olarak kutlanan, Washington'un doğum gününü de içeren bu dönem sırasında pek çok ebeveyn çocuklarını eğlence yerlerine götürüyor. Ayrıca bu film, kendi alanında çok fazla rakibe de sahip değil. Bunun yanı sıra Sonic'in yeni nesiller tarafından da tanınan bir isim olması ile beraber Ben Schwartz, Jim Carrey ve James Marsden gibi ünlü isimleri içermesi de dikkat çekiyor.
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