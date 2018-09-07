Özel Haber: Uber'in Türkiye Bilmecesi!

Uber'in Türkiye'deki haklarını başka bir şirkete devrettiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar, kafaları karıştırdı!

Özel Haber: Uber'in Türkiye Bilmecesi!

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