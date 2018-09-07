Özel Haber: Uber'in Türkiye Bilmecesi!
Uber'in Türkiye'deki haklarını başka bir şirkete devrettiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar, kafaları karıştırdı!
İnternette dolaşan bir görselde Uber tarafından yapıldığı iddia edilen bir açıklamaya yer verildi. Açıklamada Uber'in haklarını devrettiği, Altur Turizm ile anlaşıldığı söyleniyor. Bununla birlikte iddialar hem Uber hem de Altur tarafından hızla yalanlandı.
Paylaşılan metindeki küçük hatalar biraz şüphe uyandırıyor ancak yine de ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyoruz. Böyle bir gelişme gerçekten yaşandıysa, Uber'in Türkiye'deki kaderinin değişip değişmediğini çok zaman geçmeden duyacağız demektir.
Zeynel A. Öztürk
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