Dijitalleşen dünyada içerik üreterek gelir elde etme trendi her geçen gün ivme kazanarak büyümeye devam ediyor. 2017'de 12.7 milyar dolara sahip olan dijital içerik pazarının 2026'da 50 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Dijital alanda diğerlerinden yeni bir oyuncu olan bilgi, tecrübe ve yeteneğin hızlı gelire dönüştüğü yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirilen ve Kişisel gelişimden bilime, sanattan ilişkilere, teknolojiden fiziksel gelişime, geniş ve farklı kategorilerde aradığınız, merak edilen her şeyi içerik olarak sunan Accessland'ın yaratıcısı Nihal Temur ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Özel röportaj: Accesland
CHIP Online: Nihal Temur kimdir?
Nihal Temur: ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmemin ardından başlayan uzun soluklu bir kurumsal geçmişim var. Uzun yıllar ağırlıklı İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Singapur'da yaşayarak Unilever'de çeşitli Tedarik Zinciri Bölge Başkanlığı görevlerini yürüttüm ve 80'i aşan ülkede liderlik yaptım. Farklı kültürlerde başarılı projelere ekiplerim ile birlikte imza attık. Tüm kariyerim boyunca onlarca farklı milletten liderler yetiştirdim ve bu çalışmalarım nedeniyle 'Sınırları Aşan Kadın Ödülünü' aldım. Görsel-işitsel alana ve dijital teknolojilere özel ilgim nedeniyle Unilever'den ayrılıp Silikon Vadisi'nde eğitim programına katıldım. 2019'da ise çatısı altında birçok teknoloji tabanlı çözümleri sunması hedeflenen Poseidon Vision'ı kurdum. Accessland de bunun ilk adımı olarak ortaya çıkardığımız bir ürün.
Bu oluşumu kurmaktaki amacım, Türkiye'de yaratılacak içeriklerin dünya ile buluşmasını sağlamak ve profesyonel deneyimlerim ile endüstriye fark yaratan bir bakış açısı getirmek. Kaliteli içeriklerle dolu yeni platformlar üretmeyi hedefliyorum. Sürekli gelişmek, dönüşmek, değişmek, öğrenmek, fark yaratmak, topluma fayda sağlamak benim için çok değerli kavramlar. Bir yandan projelerimiz ile uğraşırken, bir yandan yeni fikirler üretmeye ve bunları üretebilmek için de kendimi sürekli olarak geliştirmeye ve dönüştürmeye odaklanıyorum. Kendim ve ekibim ile tabii ki. Ben de Accessland aracılığı ile deneyimlerimi ve bilgilerimi insanlar ile paylaşmayı hedefliyorum. O yüzden çok heyecanlı zamanlar bizi bekliyor.
CHIP Online: Accesland girişiminizden bahsedebilir misiniz? Nasıl ortaya çıktı? Amacınız neydi?
Nihal Temur: Bir cümle ile anlatmak gerekirse Accessland bir dijital içerik pazaryeri. Benzersiz nitelikteki içeriklerin ön ödemeli olarak kolayca satışa sunulabileceği ve kitleler ile buluşturulabileceği yeni nesil içerik platformu da diyebiliriz. İçerik üreticileri Accessland'de kayıtlı videolarını ve canlı yayınlarını listeleyerek hem içeriklerini hem kitlelerini kolayca ve herhangi bir ön harcama olmadan yönetebilirler. Accessland kitle ve teknoloji gücü ile ilgisini ve tutkusunu kazanca dönüştürmek isteyen herkese dijital pazarını yaratabilme özgürlüğü sunuyor.
Bir de bu içeriklerin keyfini çıkaran katılımcılardan söz etmeliyiz. Çünkü Accessland çift taraflı bir platform. Katılımcılar için ise renkli bir dünya sunuyoruz. Öğrenmek, eğlenmek veya deneyimlemek istedikleri her alanda dolu dolu içerikler ile katılımcıları buluşturmaktayız. Accessland'in bir diğer güzel yanı da her mecradan ulaşılabilir olması. İster bilgisayardan Accessland.live'a girerek, ister telefondan ya da ipad'den mobil uygulamamızı indirerek içeriklere istedikleri yerden, istedikleri zaman kolayca ulaşabilirler. Accessland olarak bireylerin hayatlarının kontrolünü kendi ellerine alarak, ilgi alanlarındaki konularda kendilerini özgün ve özgürce geliştirme ve daha büyük bir amaca hizmet edebilme motivasyonlarından güç alıyoruz.
Accessland'in ortaya çıkma hikayesinde bana ilham olan yaratıcı ekonomi ve tutku ekonomisinin giderek yeni dijital dünyadaki öneminin artışı. Accessland aslında sadece yaratıcı ekonominin değil tutku ekonomisinin de tam kalbine oturan bir platform. İnsanların, kurumların 'özgünlüklerini' kullanarak, bunu öne çıkararak kazanç sağlamalarından söz ediyoruz. "Dünya dijitalleşirken işini dijitale taşımak isteyen bireylere, kurumlara ve şirketlere kolay bir yol sunmak ve bilgi, deneyim ve yeteneklerini kullanarak parlak bir kariyere başlamak isteyen herkesin dijital dünyaya adım atmasını sağlamak" hedefi ile Accessland'i kurduk. Sürekli ve belli bir frekansta deneyim yaşatmanın ötesinde, kişiselleştirilmiş özgün, ve özgür servis sağlanacak bir platform olmasını hedefledik. İzlenme sayısına bağlı kalmadan içeriklerin değerinin farkında olan sadık katılımcıların kullanacağı bir platform olmasına özen gösterdik. Çünkü içeriğinize değer veren ve bunun karşılığını vermeye hazır kişilerle çok daha iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Accessland işte bu dinamikleri kullanarak kitle ve teknoloji gücü ile ilgisini, bilgisini ve tutkusunu kazanca dönüştürmek isteyen herkese zahmetsizce ve kolay bir kapı açıyor. İçerik üreticisi ve katılımcıyı zahmetsizce, kolay ve keyifli bir deneyimle ve de kazan-kazan mantığı ile bir araya getirme misyonundan Accessland doğdu.
CHIP Online: Bu uygulamadan kimler yararlanabilir? Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor?
Nihal Temur: Deneyim, yetenek ve bilgisine güvenen ve bunları kitleler ile buluşturarak gelire dönüştürmek isteyen bireyler, kurumlar ve şirketler Accessland'i kullanmalı. Burası dijital içerik Pazar yeri. Birçok satıcı ve alıcının bulunduğu renkli bir dünya. Dolayısı ile hem bugün dijital iş yapanlar hem de yapmayanlar için çok mühim farklı özellikleri olan bir teknoloji platformu. Başka bir deyişle içeriğin e-ticaret platformu diyebiliriz. A'dan Z'ye sunduğumuz araçlar ile içerik üreticilerine dijital dünyada işlerini yapmak için ihtiyaçları olan her şeyi sunan bir platform ve aynı zamanda Accessland'de içerde merakları farklı yüzlerce katılımcı var. Accessland'e özgü araçlar nedir derseniz "Canlı ve kayıtlı yayın seçenekleri, biletleme, satış, pazarlama, analitik veri desteği, etkileşim araçları ve çok daha fazlasını Accessland'de bulabilirler.
Tabi ki Accessland'in bir de katılımcı tarafı var. Eğlenmek, öğrenmek, gelişmek, yenilenmek isteyen herkes Accessland'de kendine uygun bir içerik bulabilir.
CHIP Online: Bu durumda, Türkiye'de bir ilk diyebilir miyiz? Yurtdışında benzer örnekler var mı?
Nihal Temur: Kesinlikle öyle. Accessland birçok yönü ile Türkiye'de ilkleri temsil ediyor. 10 dakikadan kısa sürede bütün işinizi dijitale taşıdığınızı daha önce düşünebilir miydiniz? ya da tek bir platformda gösterilerden finansa, spordan sağlığa, astrolojiden eğitime deneyimden sohbete aradığınız her hizmeti bulabilmeyi? Accessland tüm bunları sunmasının yanında teknolojik alt yapısı ile de öne çıkıyor. Her meslek grubunun çalışma yapısına hizmet eden araçlarımız ve yayın tiplerimiz ile komple bir hizmet sunuyoruz.
Yurt dışında bizimle benzer alanda girişimler var ve yakından takip ediyoruz. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki Accessland'in sunduğu hizmetleri ve avantajları sunan tek bir platform ile henüz karşılaşmadık. Bu kadar büyük, her sektörden kişi ve şirkete hitap edecek bir dünya yaratmak hiç kolay değil. Accessland olarak bunu başarıp önce Türkiye sonra da tüm Dünyayı tek bir platformda toplamayı hedefliyoruz. Zaten 6 ay içerisinde Accessland'i yurt dışında da hizmete açma planımız var. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.
CHIP Online: Pandemi Türkiye'deki dünyadaki içerik üretimini ve içerik üreticilerini nasıl etkiledi?
Nihal Temur: Pandemi, içerik pazarını da diğer sektörler gibi ciddi anlamda etkiledi. Yapılan çalışmalarda içerik pazarının %36'sının COVID-19'u biraz olumsuz bildirirken %25'lik bir azınlık pandeminin etkilerini "çok olumsuz" olarak değerlendiriyor. Bu dönemde şirketler, geleneksel reklamcılığa yatırım yapmaya giderek daha az meyilli hale geldi ve yavaş yavaş doğrudan hizmet ve ürün üzerine kurulu itme odaklı reklamcılık yaklaşımını terk ediyorlar. Pandeminin gelişi ve ardından zorunlu dijitalleşme bu süreci de ciddi oranda hızlandırdı. Şirketler giderek daha fazla dolaylı ve dikkat çekici yaklaşımlara yöneliyor. Ürün ve hizmetlerini arayan müşteriler olduğu için satış ve ikna etmeyi amaçlayan reklamların aksine ikna edici değer şirketin içeriğinin kalitesi ve bilgilendirici doğasından geliyor. Ne de olsa, içeriği markalar için en iyi iletişim aracı olarak dayatan, sosyal mesafe ve izolasyon gibi mevcut kısıtlayıcı durumlar bulunuyor. Evde internette geçirilen zaman %50 ila %70 ve internette yayıncılık için harcanan zaman için %12 arttı. Pandeminin getirdiği koşullar da içerik Pazarlamasının başarısını kolaylaştırıyor. Dijital içerikler, şirketlerin halkla iletişim halinde kalmasının tek yolu haline geldi.
Accessland de pandemi ile yaşadığımız dönemin tam merkezine oturan, bu dönemin ihtiyaçlarına birebir konuşan bir platform. Ama gelin görün ki aslında Accessland pandeminin çok daha öncesinde çıkmış bir fikir, çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir platform. Çünkü gelecek çok hızlı adımlar ile buraya gidiyor. Etrafımıza baktığımızda birçok Pazar yeri görüyoruz artık. Dijitalleşen dünyada içerik üreterek gelir elde etme trendi her geçen gün ivme kazanarak büyümeye devam ediyor. Hiç kuşkusuz pandemi de son bir yılda dijital yaratıcılığın şaha kalkmasına neden oldu. 2017'de 12.7 milyar dolara sahip olan dijital içerik pazarının 2026'da 50 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
CHIP Online: Dijitalleşme sizin için ne ifade ediyor?
Nihal Temur: Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, internet ve 5G'nin yaygınlaşması ile 4 milyar 'yeni zihin' hızla birbirine bağlanacak. 2024 yılına dek dünyadaki her bir bireyin her gün web'e ulaşımı olmasından söz ediyoruz. Bu 4.2 milyar yeni zihin ne keşfedecek? Ne tüketecek? Ne tür yenilikler çıkaracak? Hangi endüstriler yıkıma uğrayacak? Önümüzdeki dönemde dijitalleşme genel bilinen tanımın ötesinde 5G , kablosuz dünyanın tamamen bağlanması, 8 milyar insanın balonlarla atmosferdeki altyapı ile bağlantıda olabilmesi ve uzay bazlı yeni networkler demek. Yani bence Dijitalleşme, gezegenimizdeki her bir insanın bu teknolojilerle gigabit bağlantı hızında ve çok çok minimal bir maliyetle birbiri ile bağlantıda olması demek. 5G'nin harekete geçirdiği trilyonlarca sensor ve aletin, dünyanın neresinde olursanız olun her türlü bilgiye ulaşabilmesi, crowdfund edebileceğiniz 8 milyar potansiyel yatırımcı demek. Online kullanıcı nüfusu ikiye katlanınca, belki de tarihin en hızlı teknolojik yeniliklerine şahit olacağız.
Aslına bakılırsa dijital dönüşüm, gerçekten dijitalleşmenin sağladığı iş dönüşümüdür. "Dijital" takma ad biraz yanlış bir adlandırmadır, çünkü dijital dönüşümün özü, dijitalleşme teknolojilerinin etkinleştirdiği veya zorladığı iş süreçlerinin değişmesidir. Accessland'de tam olarak dijitalleşmenin temellerini benimseyen bir iş modeline sahip. Sınırları ortadan kaldırma, maliyetleri düşürme, içerik üreticilerini daha görünür ve ulaşılabilir hale getirme, teknolojik ve analitik araçlar ile hizmet kalitesini artırma gibi özelliklerilerin hepsi Accessland'de bir araya geliyor.
CHIP Online: Gelişen dijitalleşme döneminde ön görüleriniz nelerdir?
Nihal Temur: Önümüzdeki 10 yılda 20 metatrend, mevcut endüstrileri devrime uğratacak, yarının işlerini kökten değiştirecek ve hayatımızı tamamen transformasyona uğratacağı görüşündeyim.
Bu 20 metatrendin sohbeti ayrı bir röportaj konusu ancak birkaç tanesine kısaca değinmek gerekirse: Gelecekte, Nesnelerin İnterneti ve yapay zekâ teknolojileri ile birleştirilmiş daha da hızlı bir mobil İnternet (5G) ile 8 milyar insanın bağlantıda olabileceği başka bir dünya, otonom araçların ve uçan rabaların seyahat tarzımızı ve hızımızı yeniden ayarlaması, , dijital tarımın evlere şehirlere ulaşması, beyin/bilgisayar interface'leri , robotik kullanımının artması, gen terapileri ve CRISPR teknolojisi ile hastalıkların azalması ve insan ömrünün uzaması sayılabilir. Dijitalleşme, ekonominin geleceğini büyük ölçüde değiştirecek. Dijital teknolojilerin yalnızca insanların yapabileceğini düşündüğümüz şeyleri yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu işleri giderek daha fazla insanüstü bir performans düzeyinde yapabileceği yeni bir dijital çağın eşiğindeyiz.
CHIP Online: Yeni projeleriniz var mı?
Nihal Temur: Tabi ki planlarımızda olan birçok proje var. Fakat adım adım her projeyi tamamlayarak ilerlemek çok önemli. Giderek büyüyen imkanlar ve temel ihtiyaçlar ile başa çıkmak için teknoloji tabanlı ürünlere odaklanıyoruz. Günlük hayatın sorunlarına çözümler bulacak dijital sistemler yaratarak teknoloji tabanlı platformlar üretmeyi ve kullanıcılarımız ile buluşturmayı hedefliyoruz. Accessland bu yolcuğun ilk adımı. Birçok farklı alanda ve birçok farklı ihtiyaca konuşan teknoloji tabanlı çözümlerimizi önümüzdeki günler de her beraber görüyor olacağız. Ancak kısa vadede Accessland'i Türkiye'de yaygınlaştırarak yurtdışına açmak var. Ve ardından birçok yeni nesil çözümler, projeler, platformlar ve ürünler birbirini izleyecek.
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