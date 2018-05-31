Özel röportaj: Küresel IT çözümleri merkezi
Daimler IT çözümleri merkezi hem Türkiye hem yurtdışı için teknoloji üretiyor!
Daimler'in küresel IT strateji çerçevesinde İstanbul'da, Mercedes-Benz Türk çatısı altında kurulan sıralayabilirim Küresel IT Çözümleri Merkezi günümüzde 250 kişinin çalıştığı bir teknoloji üretim merkezine dönüştü. Geliştirdikleri çözümlerle ve 30 ülkeye verdikleri teknik destekle bir başarı öyküsüne dönüşen bu yapının başındaki isim, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.
CHIP Online: Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi'nde çalışmak için aranan kriterler nelerdir? 2018 yılında kaç kişilik bir istihdam artışı planlanıyor?
Özlem Vidin Engindeniz: Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler'in küresel IT stratejisi çerçevesinde İstanbul'da, Mercedes-Benz Türk çatısı altında kuruldu. Başlarda Türkiye'den faaliyet göstermekte olan 30 kişilik bir destek ekibinin geliştirilmesi ile kurulan merkezimizde bugün yaklaşık 280 kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın %78'i yüksek lisans, %22'si lisans mezunu ve %91'ı hem İngilizce hem de Almanca'yı ana dili gibi biliyor. Ana şirketimiz Daimler'in özellikle Almanya'da yoğunlaşan lokasyonları ve Almanya'daki kontaklarımızla doğrudan iletişim ihtiyacımız sebebiyle çalışanlarımızda Almanca bilgisi ön plana çıkıyor. Bizim için işe alım esnasında adayın mesleki yeterliliğinin yan ısıra Almanca ve/veya İngilizce'yi çok iyi bilmesi çok önemli bir kriter oluyor. Hatta bazen dünyanın her yerinde yürütülen projelerimiz için projenin lokasyonuna bağlı olarak oranın yerel dilini (Fransızca, İspanyolca, İtalyanca vb.) bilen danışmanlara da ihtiyaç duyuyoruz.
Küresel IT Çözümleri Merkezimizde yurt dışına çok fazla proje gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aradığımız diğer kriterlerimiz de adayın seyahat engelinin olmaması, yabancı kültürlerle çalışabilmesi ve sosyal iletişim yeteneğinin gelişmiş olması. Ayrıca kişinin otomotiv süreç teknik bilgilerine sahip olması da ek bir avantaj olabiliyor.
2018 yılında yeni istihdamlarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz organizasyonumuzu 3 yıl içinde %50 büyütmek.
Yurt dışı projelerine entegre olan Türk çalışanlardan büyük bir başarı hikâyesi veya "ilk" olan bir uygulama var mı?
Küresel IT Çözümleri Merkezimiz, çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri ve özverili çalışmalarıyla yükselen bir organizasyon. Yaptığımız her proje aslında başlı başına birer başarı hikâyesi olarak görülebilir. Örneğin 2019'da Polonya'nın Jawor kentinde faaliyete geçecek Mercedes-Benz Motor Fabrikası'nın lojistik süreçleri için kullanılacak SAP sistemi ve uygulamalarının sıfırdan kurulup hayata geçirilmesi tamamen Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilecek. Buna ek olarak 30 ülkede Mercedes-Benz yetkili bayilerinde satış sonrası süreçte kullanılan Xentry Portal Pro uygulamasının kurulumu, eğitimi ve canlıya alınmasının ardından verilen destek yine çalışanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. 2016 yılının Mart ayında başlayan projede, 2018 sonuna kadar sisteme 37 ülke daha dâhil ederek toplam 3.500 bayiye ulaşacağız ve böylece Daimler'in satış sonrası sistem platformlarında Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi çalışanları sayesinde yeni bir sayfa açacağız.
Önümüzdeki dönemlerde Küresel IT Çözümleri Merkezi için planlanan yatırımlar var mı?
Özellikle Avrupa'daki müşterilerimizin talepleri doğrultusunda "Mobil Uygulamalar, Büyük Veri (Bigdata) ve İş Analitiği (BI)" alanlarını kapsayan "Veri Analitiği" alanlarında organizasyonumuzun yetkinliği artırıp proje/uygulama portföyümüzü genişletmek hedefindeyiz.
Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi'nin ilk direktörü Alman idi, şimdi ise merkezin başında ilk defa bir Türk ve kadın direktör olarak siz görev yapıyorsunuz, bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Şu anda merkezimin başında bir Türk direktörün görev alması, ilk olarak ana şirketimiz Daimler'in Türkiye'ye ve Türkiye'de yetişen insan kaynağına ne kadar güvendiğinin ve inandığının bir göstergesi. Bu önemli göreve seçilen ilk Türk ve kadın direktör olduğum için ülkemiz adına büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu kararın arkasında elbette bana ve organizasyonumuza güvenen ekibimizin gayretli çalışmaları büyük bir etken oldu.
Şu anda merkezinizde kaç kişi çalışıyor ve kadın-erkek çalışan oranı nedir?
Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezimizde yaklaşık 280 kişi çalışıyor. Kadın-erkek çalışan dağılımında oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz, %47 kadın çalışan – 53 erkek çalışan gibi yarı yarıya yakın bir dağılımımız var. Kadın çalışan istihdamına önem veriyoruz ki bu da zaten oranımızdan da görüleceği üzere belli oluyor.
Teknolojide kadın çalışanlarının sayısının ilerleyen yıllarda daha da artacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Kadın istihdamının her geçen yıl otomotiv ve teknoloji sektöründe yükseldiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Günümüzde şirketler kadın istihdamına daha çok önem veriyor, bu sayede kadınlarımız iş hayatında daha aktif rol alıyor ve önemli görev ve sorumluluk gerektiren pozisyonlara yükselebiliyorlar. Ayrıca önümüzdeki yıllarda özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında kadın çalışan sayısının daha da artacağına inanıyorum. Şirketimizde doğum sonrası süt izni, özel olarak oluşturduğumuz emzirme odaları, home-office çalışma imkânı, çocuk bakımı desteği gibi kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımız bulunuyor. Bütün bu uygulamalar sektörde daha fazla kadın istihdamını destekliyor.
Küresel IT Çözümleri Merkezi'nde çalışanlarınızın gelişimleri için hangi eğitimleri veriyorsunuz?
Eğitim portföyümüz hem teknik alanda olsun hem de kişisel gelişim alanlarında olsun oldukça geniş. Mercedes-Benz Türk, çalışanlarına yaptığı eğitim yatırımı ile Türkiye'de önde gelen firmalardan birisi. İnsan Kaynakları Departmanımız, Türkiye'nin önde gelen eğitim merkezleri ve SAP Türkiye ile sıkı işbirliği gerçekleştiriyor. Çalışanlarımızın çoğunun mobil olması sebebiyle eğitimlerimizde de mümkün olduğunca çevrimiçi (online) platformları tercih etmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızdan biri olan "SAP Learning Hub" buna en iyi örneklerden birisi. Bu çevrimiçi platform sayesinde çalışanlarımız lokasyon bağımsız binlerce SAP eğitimine sınırsız sayıda erişme imkânına sahip oluyor.
Çalışanlarınıza yurt dışında kariyer yapma imkânı sağlıyor musunuz?
Merkezimiz, yetkinlik havuzu olarak Daimler'in özellikle Avrupa'daki birimleri için önemli bir işgücü kaynak havuzuna dönmüş durumda. 2017 yılında birçok arkadaşımız Daimler'in Avrupa lokasyonlarına transfer oldu. Bu transferleri merkezimiz için bir gurur kaynağı olarak görüyoruz. Şu anda hepsi gittikleri ülkelerde hem merkezimizin hem de Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olarak çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımız için Daimler'in üst yönetiminden olumlu geri dönüşler almak bizi ayrıca sevindiriyor.
Küresel IT Çözümleri Merkezi'nden bugüne kadar kaç çalışanınız yurt dışı projelerine entegre oldu?
2017'de 42 çalışanımız çeşitli seviye ve pozisyonlarda yurt dışında göreve başladı. Bu çalışanlarımızın büyük çoğunluğu çalıştıkları projelerin Daimler genel merkezindeki planlama, strateji ve tasarım bölümlerine transfer oldu. Bazı çalışanlarımız ise dijital çözüm veya SAP alanlarında hizmet aldığımız Avustralya, Almanya, İsveç'teki müşterilerimizde göreve başladı.
Almanya'nın Türkiye'yi Daimler'in Küresel IT Çözüm Merkezleri'nden biri olarak konumlandırmasını neye bağlıyorsunuz?
Küreselleşmenin son hız devam ettiği günümüzde artık firmalar rekabette sürdürülebilirliği sağlamak için lokasyondan bağımsız, en hızlı ve en kaliteli hizmeti alabilmek istiyor. Daimler gibi dev bir şirketin de IT süreçlerinde böyle bir yapılanmaya gitmesi beklenen bir adımdı. Bu süreçte Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak biz birkaç avantajımız ile diğer lokasyonlardan öne çıktık. Bunlardan başlıcaları; Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya coğrafi konum olarak yakınlığımız, otomotiv dünyasındaki tecrübemiz, çok iyi eğitim almış ve yabancı dil bilen, yetkin insan kaynağımızın çokluğu diyebiliriz.
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