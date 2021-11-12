Özel Windows 11 Sürümü Olan Windows 11 SE Tam Olarak Nedir?

Windows 11'in özel bir sürümü olarak tanıtılan Windows 11 SE işletim sistemi nedir? Windows 11 SE hangi özelliklere sahip ve hangi donanımlar üzerinde çalışıyor?

Windows 11 SE nedir; ne işe yarıyor?

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