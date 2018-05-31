Ozon Tabakasının Düşmanı Geri Döndü!

Ozon tabakası, 30 yılın ardından tekrar büyük tehlike altında. Ama bu tehlikenin ne olduğunu çözebilen henüz yok!

Ozon tabakasının eski düşmanı geri döndü...

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