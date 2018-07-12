P120C roket testlerinde yeni aşama
P120C roket motorunun testleri yeni bir aşamaya geçiyor.
Avrupa Uzay Ajansı (AUA) P120C roket motoru için bir sıcak ateş testi düzenleyecek. Bu motor, şu ana kadar üretilen en büyük tek parça solid roket motoru olarak gözüküyor. AUA, bunu Vega roketi ve 2020 yılında fırlatılması planlanan Ariane 6 üzerinde var olan birinci aşama iticisi yerine kullanmayı planlıyor.
P120C, Space Shuttle ve NASA'nın uzun zamandır ertelenen Uzay Fırlatma Sistemi gibi katı roket yakıtı kullanıyor. Katı roket yakıtının avantajı, SpaceX'in sıvı oksijen yakıtına göre son formunda göreceli olarak kararlı bir yapıya sahip.
Mühendisler, ilk aşamanın tam ölçekli bir modeli ile çalışmış durumdalar ve pasif iticiler ile testler yapıldı. Statik ateş testi olarak bilinen sıcak ateş testi de bir sonraki adım olarak gözüküyor. Roket motoru panele sabitlenecek ve motor tam itiş için çalıştırılacak. Bu test, her şeyin düzgün çalıştığından emin olunmasına ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına imkan tanıyor...
Levent Öztürk
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