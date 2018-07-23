P20 Pro ile Hayatınızı Kolaylaştıracak İpuçları!

Huawei'nin yeni amirali ve en güçlü telefonu P20 Pro ile hayatınızı kolaylaştıracak 5 ipucunu açıklıyoruz.

Oynat Huawei P20 Pro ile pratik ipuçları! Huawei'nin yeni amirali ve en güçlü telefonu P20 Pro ile hayatınızı kolaylaştıracak 5 ipucunu açıklıyoruz.

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