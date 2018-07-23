P20 Pro ile Hayatınızı Kolaylaştıracak İpuçları!
Huawei'nin yeni amirali ve en güçlü telefonu P20 Pro ile hayatınızı kolaylaştıracak 5 ipucunu açıklıyoruz.
Huawei'nin yeni amirali ve en güçlü telefonu P20 Pro'nun işletim sistemi fazlasıyla kullanışlı, detaylı, güzel görünümlü, derli toplu bir arabirimden oluşuyor. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran birçok özelliği telefonlarına ekleyen Huawei, P20 Pro'da EMUI 8.1 arayüzünü kullanarak, Android 8.1 Oreo işletim sisteminin tüm fonksiyonelliğini en kolay ve sade biçimiyle getiriyor. Oldukça basit bir kullanıcı deneyimi sağlayan Huawei P20 Pro'nun sunduğu, kullanımı kolaylaştıran bu basit özelliklerden 5 tanesini şimdi hızlıca sıralayalım.
Uygulamalarınızı düzenleyin
Ana ekranınızda yer alan uygulamalarınızı dilerseniz birleştirerek tek bir klasörün içinde toplayabilir veya standart şekilde kullanabilirsiniz. Bunun seçimi tamamen size kalmış durumda; nasıl rahatınıza gelirse, öyle. Ayarlar'a giderek Ekran bölümüne tıklayıp, buradan Başlangıç Ekranı Stili bölümünden Standart veya Çekmece opsiyonlarından istediğinizi seçebilirsiniz. Standart seçeneğinde, tüm uygulamalar ekranlara yerleşecek, Çekmece seçeneğinde ise tüm uygulamalar bir klasörde bir araya toplanacak. Seçim sizin.
Başlangıç ekranını şekillendirin
Ekranınızda ne kadar uygulamanın görüneceğini de belirlemeniz elinizde. Ana ekran üzerinde basılı tuttuğunuzda açılan menüden Ayarlar bölümüne girdiğinizde, burada Başlangıç Ekranı Düzeni seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklayarak 4x6, 5x5 veya 5x6 şeklindeki seçeneklerden ekranda kaç uygulamanın yan yana ve alt alta görünmesini istediğinizi kolayca belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle istediğiniz kadar uygulamayı tek ekran üzerinde görmeniz mümkün.
Çentik kapatma
Huawei P20 Pro'nun çentiği ne kadar güzel görünse de elbette çentik alanını kullanmak zorunda değilsiniz, isterseniz bu alanı kapatmanız elinizde. Hem de oldukça pratik bir şekilde. Bunun için yine Ayarlar menüsünden Ekran bölümüne girebilir ve burada yer alan Çentik alanından çentiği gizleyebilirsiniz.
Hareketle kontrol edin
Huawei P20 Pro'yu jest hareketleriyle kontrol etmek mümkün. Akıllı Yardım kısmında bulunan Hareketle Kontrol kısmında tüm seçenekleri bir arada görebilirsiniz. Buradan, parmak hareketlerinizle ekran görüntüsü almayı kullanabilir, yine dilerseniz ekranı hızlıca iki uygulamaya bölebilirsiniz. Böylelikle parmağınızla ekrana çift tıkladığınızda ekran görüntüsünü kolayca alabiliyor ve ekrana, bölmek istediğiniz yerden parmağınızla çizgi çekerek, iki uygulamayı aynı anda ekrana yerleştirebiliyorsunuz. Bitmedi! P20 Pro ile isterseniz harflere özel fonksiyonlar da atayabilirsiniz. Mesela ekrana "C" çizerek kameraya, "E" çizerek ise internet tarayıcısına ulaşabilirsiniz.
Yüz tanımayı aktifleştirin
P20 Pro'nun bir diğer başarılı ve kolaylık sunan özelliği ise, telefon kilidini yüzünüzle açabilmesi. Fazlasıyla başarılı bir yüz tanıma fonksiyonu sunan P20 Pro, Güvenlik ve Gizlilik bölümünde bulundurduğu Yüzle Kilit Açma fonksiyonu ile hızlıca yüzünüzü tanıyabiliyor. Böylece bundan sonra telefonu açmak istediğinizde, parmak izi okuyucusunu kullanmanıza veya şifre girmenize gerek kalmıyor. Sadece ekrana bakmanız yeter.
Ercan Uğurlu
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