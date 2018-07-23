P20 Pro'yu bir de ondan dinleyin!
HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ile Buluştuk, Huawei P20 Pro'yu bize anlatmasını istedik
Yapay zeka teknolojisini akıllı telefon pazarı ile buluşturan HUAWEI'nin Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ile büyük başarı yakalayan P20 Pro ve Türkiye pazarına yeni sundukları tabletler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Seth Wang diyor ki...
CHIP Online: HUAWEI, P20 Pro modeli ile ileri düzey yapay zeka teknolojisini kullanıcılarının karşısına çıkarıyor. Rakiplerinin önüne geçmesini sağlayan bu yapay zeka teknolojisi ile HUAWEI, kullanıcısına ne gibi üstünlükler sunuyor?
Seth Wang: HUAWEI P20 Pro, doğru kamera ayarları ile kullanıcılarının en iyi fotoğraflara sahip olmasını sağlıyor. Yapay zeka ile 500'den fazla ortamı tanımlayabiliyor ve 19 farklı objeyi belirleyebiliyor. Bunlar hayvanlar (köpekler, kediler), gün batımı, havai fişekler, yiyecekler, aynı zamanda akıllı telefon ile taranan metin ve belgeler gibi öğelerden oluşuyor. Yapay zeka ile herkes cihazlarında deneyimli bir asistana sahip olabiliyor. HUAWEI P20 Pro'da bulunan 24MP'lik ön kamera ve yapay zeka ile güzel portreler, sağlıklı cilt tonu ayarlaması, ortaya hassasça çıkarılan yüz detayları ve gerçekçi 3D eklentileriyle kullanıcılara çok farklı bir selfie deneyimi sunuyoruz.
CHIP Online: HUAWEI, Leica ile işbirliği yaparak akıllı telefon pazarında ön plana çıktı. Üçlü Leica kameraya sahip P20 Pro ile fotoğraf çekmek nasıl bu kadar profesyonel olabiliyor?
Seth Wang: HUAWEI P20 Pro, profesyonel fotoğraf deneyimi sunmak için dünyanın ilk üç lensli Leica kamera donanımına ve AI (Yapay Zeka) işlemcisine sahip. Akıllı kamera sistemi, olağanüstü gece çekimleri, 5x Hibrid Zoom ve 10x Dijital Zoom özellikleri de ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, dünyanın ilk üçlü Leica kamerasını kullanıcılarına sunan Huawei P20 Pro, DxOMark tarafından yapılan testlerde de kamera performansı ile rakiplerini geride bıraktı; Avrupa Donanım Derneği (EHA) tarafından düzenlenen Avrupa Donanım Ödülleri 2018'de 2018'in En İyi Akıllı Telefonu seçildi.
CHIP Online: Türk tüketicilerinin bir akıllı telefondan beklentilerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Seth Wang: Bence Türk tüketicileri duygusal, dinamik, özverili, çalışkan ve tutkulu. Önünde duygusal bir an gördüklerinde bunu mutlaka ölümsüzleştirmek istiyorlar. Ülke güzel ve insanlar tutkulu. Bu yüzden de en önem verilen özellik haliyle kamera.
CHIP Online: Akıllı telefonlarınızın yanı sıra tabletlerinizi de yakın zamanda Türk tüketicileriyle buluşturdunuz. Ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Seth Wang: Türkiye, HUAWEI için çok önemli bir pazar olma özelliğini sürdürüyor. HUAWEI olarak, tüm teknoloji tutkunlarının üst düzeyde mobil deneyime ulaşması için her bütçeye uygun farklı ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda pazara sunduğumuz MediaPad T3 10 ve T3 7 tabletlerimizin de Türkiye'de çıktığımız bu dijital yolculukta kullanıcıların farklı ihtiyaçları özelinde verimli bir yatırım olduğuna inanıyorum.
Android Nougat 7 işletim sistemine sahip MediaPad T3 10, HUAWEI'nin kendi geliştirdiği arayüzü EMUI 5.1'e entegre biçimde çalışıyor. EMUI arayüzü, kullanıcı davranışlarını ezberleyerek tabletin performansını kullanıcısına göre optimize ediyor. Otomatik öğrenme işlevi kullanıcıya pek çok avantaj sağlarken, ürünün pil ömrünü de uzatıyor. Görsel bir güzellik ve dokunma deneyimi sunan HUAWEI MediaPad T3 7 ise, 6.1 mm'lik inceliğindeki çerçeve tasarımı ve capcanlı 7 inç ekranı sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.