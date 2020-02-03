Pablo Escobar'ın Su Aygırları, Sorun Oldu!

Ünlü suç çetesi baronu Pablo Escobar'ın su aygırları, Kolombiya'da ciddi bir sorun haline gelmeye başladı!

  • Levent Öztürk
Escobar'ın su aygırları sorun oldu

Görünene göre, suç çetesi lideri Pablo Escobar'ın "evcil" su aygırları Kolombiya'da büyük bir soruna yol açıyor. Bilim insanları, ilk defa, ünlü uyuşturucu baronunun imparatorluğunun yıkılması ardından Güney Amerika'da serbest bırakılan su aygırlarını incelediler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu devasa, saldırgan canlılar Kolombiya su ekosistemi üzerinde kötü bir etki yaratmış durumda.

Ancak, öncelikle Sahra-altı Afrika bölgesinde yaşayan bu su aygırlarının neden Kolombiya'da olduklarını ve Pablo Escobar ile ne ilgileri olduğunu açıklamakta fayda olabilir.

Escobar'ın uyuşturucu çetesi en yüksek noktada olduğu sıralarda "Kokain Kralı" parasının bir miktarı ile, içerisinde gergedanlar, zürafalar, zebralar ve su aygırları bulunan özel bir hayvanat bahçesi kurdu. 1993 yılında öldürülmesinin ardından hayvanların büyük bir çoğunluğu uygun yerlere taşındı ancak su aygırları taşınmak için çok inatçı ve saldırgan çıktılar. Escobar'ın eski mülkünde yer alan ve zaman içerisinde yakın göllerde ve Magdalena Nehri'nde vahşi bir popülasyon oluşturan su aygırları, bölgeyi kendi evleri haline getirdiler ve sadece birkaç on yıl içerisinde sayılarını dörtten en az 80'e çıkarttılar.

Uyarı! Burada Su Aygırları VarShurin Lab, UC San Diego

Su aygırlarının ekosistem için ana problemleri ise dışkılarından kaynaklanıyor. Su aygırlarının dışkısı nehir tabanına batıyor ve temel olarak güçlü bir gübre olarak çalışıyor. Bu da sudaki alg ve bakteri nüfusunun hızla yükselmesine sebep oluyor. Sonuç olarak da bu artan nüfus, sadece diğer yaşam formları için sudaki oksijen ve besin miktarının azalmasını değil, zararlı alg oluşumlarının ortaya çıkmasını da sağlıyor.

Araştırmacıların söylediklerine göre su aygırı nüfusunun daha da artması bekleniyor. Bazı tahminlere göre önümüzdeki on yıllar içerisinde Kolombiya'da binlerce üyeye sahip olmaları mümkün. Ancak henüz bu agresif türü bölgeden uzaklaştırmak için bir plan bulunmuyor. Acil bir müdahalenin gerektiği kesin olsa da, bu müdahalenin nasıl olması gerektiği cevabı zor olan önemli bir soru olarak öne çıkıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı! 27 Türk yolcu da gemide!
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Çekim hilesi ortaya çıktı! İşte James Cordan'ın Carpool Karaoke'sinin arkasındaki gerçek!
Günün En çok Okunanları
Pablo Escobar'ın Su Aygırları, Sorun Oldu!
AOC, Yeni B2 Serisi Monitörlerini Piyasaya Çıkartıyor
iPhone SE 2 Plus İçin Heyecan Verici İddia!
AB, Tek Kablo Standardı için Harekete Geçti!
Nokia'nın yeni PureView Telefonu İçin Sıra Dışı Bir Özellik!

 

 