Pahalı bir Asus ROG Phone Geliyor!
Asus'un oyuncu telefonu ROG Phone'un yeni sızan fiyatı, iPhone X'i aratmıyor!
Asus'un oyun telefonu, Finlandiyalı bir mobil sağlayıcısı tarafından 999 euro fiyatla ön siparişe açıldı.
Telia'nın ön siparişe sunduğu telefonun ucuz olmadığı kesin. Şu sıralar pahalı telefonların sevildiğini, mesela iPhone X ve gibi telefonların fiyatlarını düşünürsek bu durum şaşırtıcı değil. Asus'un oyun telefonu ROG Phone, oyun tutkunlarını memnun edecek bir dizi özellikle geliyor ve bu yüzden ucuz olmasını beklemiyoruz.
HDR destekli, 90Hz tazeleme oranına sahip 1080p Amoled ekranla gelen telefon, 8GB RAM'e sahip. Cihaz, işlemci olarak hızlandırılmış bir Snapdragon 845 kullanıyor (2,9GHz, normalden 100MHz daha hızlı). Buharlı soğutma teknolojisi, küçük oyun cihazlarının yaşayabildiği ısı sorununu çözmeyi hedefliyor.
Rakip firma Razer'ın oyun telefonu 699 dolarlık fiyatıyla çok daha ucuz, ancak Asus'un telefonunda daha çok özelliğe rastlıyoruz. Mobil operatör, telefonun "38. hafta" dağıtılacağını iddia ediyor; yani Eylül ortasında dağıtılacağını söylüyor.
ROG Phone'un gerçek hayatta ne kadar iyi olduğunu ve verilen paraya değip değmeyeceğini ancak onu incelediğimizde görebileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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