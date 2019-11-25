Palm İnceleme

Uzun süredir kullandığımız akıllı telefonların ekranları son yıllarda büyüme trendi gösterdi ve bununla beraber akıllı telefon bağımlılığımız da doğru orantılı olarak arttı. Artık iyiden iyiye 3 lafımızın 1'inde gözümüz ekrana kayıyor, kafelerde arkadaşlarla buluşulduğunda muhakkak telefon molası veriliyor; yemek masasında tabağın hemen yanında kendine yer bulan, gece uyumadan önce son göz attığımız, sabah uyandığımızda da yine ilk baktığımız telefonumuz oluyor. Gelecek yıllarda ekran da ortadan kalkacak zaten, görüntü gözümüzün merkezinde olacak. Palm ise bu durumdan muzdarip olsa gerek, akıllı telefonlara farklı bir bakış açısı getirerek bugün yakından bakacağımız, minik mi minik Palm PVG100E modelini hazırlamış. Daha doğrusu telefonun üretiminin TCL Communications tarafından gerçekleştirildiğini de söylemek lazım.
Evet, büyük ekranlı telefonlara pek bir alıştık. Peki, bu minik cihaz bize neler sunuyor? Şimdi daha yakından bakalım...
Palm Tasarımı Nasıl?
Palm, o kadar küçük bir telefon ki, kredi kartı boyutunda, çakmak cebine sığabilecek, çantanızın içinde kaybolabilecek bir model. Telefonun boyutları 96 mm boy, 50 mm genişlik ve 7.4 mm kalınlık şeklinde. Ağırlığı ise sadece 62 gram. Üzerinde 3.3 inç boyutunda bir ekran bulunduran telefon, bu haliyle şimdi size ikinci telefon olarak kullanılmaktan öteye gitmeyecek bir modelmiş gibi gelebilir, fakat bu telefonu ana telefon olarak da kullanabiyorsunuz. Zira tam boyutlu bir akıllı telefonla ne yapıyorsanız, bu telefonla da yapmanız mümkün. Tabii ki daha minik ölçülerde.
Elimizde Titanyum rengiyle bulunan telefonun ayrıca Altın seçeneği de var, ancak bu renk seçeneği yalnızca telefonun alüminyum kenar çerçeveleri için. Telefonun arka yüzü siyah renkli. Bu arada Altın seçeneği, sanıyoruz ki ülkemizde yok.
Boyutu itibariyle avucunuzun içinde kaybolan telefon, tek elle çok rahat bir kullanım sağlıyor pek tabii. Ön yüzdeki 3.3 inç ekran ve arka cam yüzey Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca telefonda IP68 standardında su koruması da mevcut. Telefon 1 metreye kadar suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yani telefonu pantalonunuzun çakmak cebinde unutur da çamaşır makinesine atarsanız başına bir şey gelmeyecek.
Telefonun çevresine baktığımızdaysa, sağ tarafta yalnızca güç butonu olduğunu görüyoruz. Başka bir düğme yok. Sesi açmak ve kısmak için telefonun arayüzündeki üst çekmeceyi kullanıyorsunuz. Alt kenarda USB-C portu yer alırken, güç butonunun altında da nano SIM kart yuvası bulunuyor. Burada bir microSD kart yuvası da yine yok. Telefonda hoparlör de ahize kısmını kullanıyor.
Ekran ve İşletim Sistemi
Palm'ın ekranı az önce de söylediğimiz gibi 3.3 inç boyutunda. Elbette kullanımı özellikle de parmakları geniş olanlar için oldukça zor. Klavyede yazı yazarken zorlanmanız olası. Ancak minik bir telefon istiyorsanız, bu kadarcık zorluğu göz önünde bulundurmak gerek tabii ki.
IPS LCD panelin yer aldığı telefonda ekran çözünürlüğü 720x1280 piksel. Bu ekran için gayet yeterli bir çözünürlük miktarı. Zira telefonun piksel yoğunluğu tam 445 ppi seviyesinde. Renk doygunluğu da piksel yoğunluğu ile doğru orantılı olduğundan, güzel görüntü sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekranın parlaklık oranını da sevdik. Ekranla ilgili en ufak sıkıntı yok.
Telefonun işletim sistemine geldiğimizde, Palm'ın Android 8.1 işletim sistemini kullandığını görüyoruz. Selef sürüm yer alıyor, zira bu telefon 2018 yılında piyasaya çıktı, ülkemize yeni geldi diyebiliriz. Android 9 güncellemesi alır mı bilinmez, fakat son olarak ekim ayında yeni bir güvenlik güncellemesi aldığını söyleyelim.
Tamamen sadeleştirilmiş bir arayüze sahip olan telefonda ana menü de kendine has şekilde dizayn edilmiş. Telefona yüklediğiniz tüm uygulamaları bir arada ana ekran üzerinde görebiliyor ve kolay erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekranı sağa kaydırdığınızda Google News, sola kaydırdığınızda ise widget ekranına ulaşıyorsunuz. Widget alanından istediklerinizi bu alana ekleyebiliyorsunuz.
Altta yer alan navigasyon tuşlarını gizleyerek ekranda ek alan kazabileceğiniz telefonda, ekranın altında kapasitif bir home butonunun bulunduğunu da söyleyelim.
Bu arada telefonun arayüzüne ilişkin olarak Yaşam Modu'ndan da bahsetmek lazım. Palm, akıllı telefon kullanımını minimuma indirerek, kendinize daha fazla zaman ayırabilmenizi amaçlamış bir telefon. Yaşam Modu ile de bunu maksimize ediyor. Yaşam Modu'nu bir nevi Rahatsız Etmeyin modu olarak da düşünmek mümkün. Bu moda geçtiğinizde, ekran kapalı olduğu sürece çağrı ve mesaj bildirimleriyle rahatsız edilmiyorsunuz. Bildirimlerinizi görmek için ise yalnızca ekranı açmanız yeterli oluyor.
Bu kısmı kapatmadan son olarak güvenlik seçeneklerinden de bahsedelim. Palm'da herhangi bir parmak izi sensörü yer almıyor. Ancak yüz tanıma özelliği var. Güvenlik adımından yüz tanımayı aktifleştirebiliyorsunuz. Ayrıca PIN ve desen gibi klasik yöntemler de burada mevcut. Yüz tanıma özelliği ise nispeten iyi çalışıyor.
Palm Nasıl Performans Gösteriyor?
Açıkçası Palm performans konusunda çok rekabetçi bir model değil, zira amacı bu değil. Ancak temel tüm işlevleri yerine getirebilen bir yapıda. Yani sosyal medya uygulamalarınızdan günlük kullandığınız uygulamalara kadar hemen her şeyi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz oyun da oynamanız mümkün. Biz kullandığımız süre içinde PUBG'de de deneyimledik. Elbette amacı bu değil, zaten küçük ekranında da pek keyif vermediği bir gerçek. Fakat düşük grafik ayarlarında akıcı bir PUBG deneyimi yaşatıyor. Ancak 30 dakikalık bir performans sonrası hissedilir biçimde de ısınıyor. Bu tip oyunların Lite versiyonlarında daha iyi performans alacağını söyleyebiliriz.
Telefonun işlemci hanesinde Snapdragon 435 yer alırken, grafik hanesinde de Adreno 505 yer alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının bulunduğu telefonda, başta da söylediğimiz gibi hafızayı fiziksel olarak genişletemiyorsunuz.
Telefonun Wi-Fi standardı 802.11n, Bluetooth ise 4.2 sürümüyle karşımıza çıkıyor. Herhangi bir NFC bağlantısı ise yok.
Şimdi biraz da Palm'ın pil performansından bahsedelim. Telefonda yer alan batarya kapasitesi, telefonun boyutuna ilişkin olarak ancak 800 mAh. Bu da size çok uzun bir pil performansı sağlamıyor. 3 saat 20 dakika kadar konuşma süresi sunan telefon, hiç kullanmazsanız bekleme süresiyle ise 3 güne kadar ulaşabiliyor. Ancak aktif kullanacaksanız, bu durumda işler biraz zora girecek. Öyle ki, günlük kullanımda telefonun bataryası pek başarılı değil.
Mesela gün içinde 30 dakika Instagram'da, 30 dakika Twitter'da, 30 dakika Facebook'ta, 30 dakika YouTube'a dolansanız, 15 dakika müzik dinleseniz ve 15 dakika da oyun oynasanız Palm'ın pili bitiyor. Yani aktif kullanımda kabaca 2.5 saatlik bir pil ömrü var bu telefonun. Ancak öte yandan telefonun amacı sosyal medya kullanımını minimuma indirmek olduğu için, sade bir kullanımda bu süreyi tam güne yayabilmeniz mümkün.
Elbette günlük kullanım senaryosunun yanında, biz diğer klasik pil testlerimizi de Palm'a uyguladık. 90 dakikalık Full HD video testinde yüzde 61 pil tüketen telefon, 30 dakika PUBG oynadığımızda da yüzde 90 pil tüketti. Her ne kadar telefonun ekran boyutu oyun ve video için pek uygun olmasa da, bu şekilde kullanırsanız alacağınız sonuç bu olacak.
Buna karşın çabuk şarj olabilen bir telefon Palm. Batarya küçük olunca, hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. 30 dakika içinde yüzde 50'si dolan telefon, 1 saat sonunda tam kapasite şarj olabiliyor. Yani yanınızda minik bir mobil şarj cihazı varsa, bittikçe kolayca doldurabilirsiniz.
Palm Kaç Dakikada Şarj Oluyor?
- 10 Dakika: Yüzde 18
- 20 Dakika: Yüzde 31
- 30 Dakika: Yüzde 50
- 40 Dakika: Yüzde 70
- 50 Dakika: Yüzde 85
- 60 Dakika: Yüzde 100
Palm'ın Kameraları Nasıl?
4 – 5 kameralı akıllı telefonlardan sonra Palm'da yalnızca önde ve arkada birer kamera ile karşılaşıyoruz. Bu anlamda telefonun kafa karışıklığı yaratmaması oldukça sevindirici doğrusu, bir bakıma özlemişiz. Geniş açılar, yapay zekalar ve envai çeşit mod yok. Sadece fotoğraf, video, kolaj, güzellik, HDR, panorama ve minik de bir manüel mod yer alıyor telefonda.
Arkada 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alan telefonda, burada bir LED flaş da mevcut. Arka kamerayla HD video kaydı yapabiliyorsunuz, çektiğiniz fotoğraflar da ışık koşulları iyiyse yeterli seviyede. Koşullar uygunsa ve çektiğiniz sahne oldukça statikse, güzel sonuçlar yakalıyorsunuz. Ancak telefon renkleri biraz parlatabiliyor.
Ön tarafta da yine 8 MP ölçüsünde bir kamera bulunduran telefonda çekeceğiniz portreler de, aynı şekilde iyi ışık koşullarında güzel sonuçlar sağlıyor. Gece çekim sonuçları ise tahmin edilebileceği gibi başarılı değil.
Palm ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, Palm incelememizi tamamladık. Peki, telefonun fiyatı ne kadar? Palm, şu an 3179 TL fiyattan satışta bulunabiliyor. Evet, bu rakam açıkçası fazlasıyla yüksek. Yani 3000 TL civarına satın alabileceğiniz telefonları düşündüğümüzde, karşımıza çok fazla seçenek çıkıyor. Onlardan birini tercih edip, sosyal medya kullanımını onda da düşürmeyi amaçlayabilir, üstelik daha uzun pil performansı elde edebilirsiniz. Ancak Palm'ın alametifarikası ultra kompakt tasarımlı bir akıllı telefon olması. Çakmak cebinde taşıyabileceğiniz, Nokia 3310 benzeri elinizde çevirebileceğiniz bir telefon olması. Ancak bizce yine de ana telefon olarak tercih etmek için pek yeterli değil. Uzun pil ömrü sunsa, ikinci telefon olarak yine bir nebze düşünülebilirdi. Ancak bu haliyle bizce her iki koşul için de yeterli değil.
CHIP Online Notu: %70
ARTILAR
+ Güzel ekran
+ Ultra kompakt tasarım
+ Ana telefonun yapabildiği hemen her işi yapabiliyor
+ Suya karşı korumalı
+ Uygun kamera performansı
+ Hızlı şarj
EKSİLER
- Klavye kullanımı zor
- Pil ömrü çok kısa
- Yüksek fiyat
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın