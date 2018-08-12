"Palm Pepito"nun Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Palm'ın uzun zamandır geri döneceği dedikodularına zemin oluşturan kanıtlar nihayet ortaya çıktı!

"Palm Pepito"nun Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Görsel: Android Police

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