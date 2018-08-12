"Palm Pepito"nun Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Palm'ın uzun zamandır geri döneceği dedikodularına zemin oluşturan kanıtlar nihayet ortaya çıktı!
Yalnızca birkaç gün önce FCC (Federal İletişim Komisyonu) dosyalarında rastlanan bir model, Palm'ın geri dönüşüne dair iddiaları yeniden alevlendirerek ilgi çekmişti. Şimdi ise söz konusu modele ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
Android Police'in ulaştığı görsellerde oldukça ilginç bir görünüme sahip bir telefon dikkat çekiyor. Palm'ın geri döneceği dedikoduları ortada dolaşırken ortaya çıkan, hayal ettiğimizden biraz daha farklı görünen telefonun kod adı ise daha da ilginç: "Pepito".
Telefonun yaklaşık 8 yıl öncesindeki standartlara göre bile küçük sayılabilecek 3.3 inç 720p bir ekrana sahip olduğu bilgisi de bulgular arasında. Telefonun giriş seviyesi bir işlemci olarak bilinen Snapdragon 435 ile geleceği ve bunun yanında 3GB RAM taşıyacağı söyleniyor. Telefonun depolama alanı ise 32GB olacak. Telefonun ufak ekranına ve giriş seviyesi donanımına güç verecek batarya ise hayli küçük sayılabilecek 800mAh'lik bir kapasite ile geliyor. Tüm bu ilginç donanım tablosuna karşın telefonun Android 8.1 ile geleceği de söyleniyor. Android Police'e göre, cihaz titanyum ve altın renklerinde gelecek.
Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve satışa çıkacağı konusunda görsel ile birlikte sızmış bir tarih yok. Ancak telefonun sadece Verizon'a özel bir cihaz olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacağı bilgisi var. Doğal olarak elimizdeki görsel resmi değil, hatta herhangi birisinin ortaya çıkardığı uydurma bir görsel bile olabilir. Ancak bu görüntü gerçeğe dönüşürse, Android yelpazesine çok ilginç bir seçenek daha eklenecek demektir.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın