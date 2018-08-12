"Palm Pepito"nun Görüntüleri Ortaya Çıktı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Korsanlar

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler