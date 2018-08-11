Palm'ın Cihazına Ait Belgeler Görüldü!
Eski cep telefonu devi Palm, akıllı telefon sahnesine geri dönüyor olabilir!
Apple ile Samsung, bugün akıllı telefon denildiğinde hemen akla gelen markalar olabilir ancak eskiden Palm cep telefonu sahnesinin en önemli oyuncusuydu. Bugünkü akıllı telefonların dahi arayüzünden esinlendiği Palm Pre modelini çıkaran şirket, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor olabilir.
Yenilikçi işletim sistemi WebOS ile birlikte çok popüler bir dönem geçirdikten sonra adı piyasadan silinen şirketin geri döneceği zaman zaman dile getirilmişti. Fakat eski devin bugünün aşırı rekabetçi piyasasında tutunması olası görünmüyordu. Ancak herkes bunları düşünüyorken Palm, bugünlerde geri dönüş hazırlıklarını tamamlıyor olabilir.
Geçtiğimiz senelerde birçok geri dönüş haberine konu olan Palm'ın 2018'de bir telefonla döneceği beklentisi gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. Palm'ın yeni cihazına ait olduğu iddia edilen dosyalara FCC (Federal İletişim Komisyonu) ve Wi-Fi Birliği websitelerinde rastlandığı söyleniyor. Dosyalardaki karartmalar sebebiyle cihaza dair çok fazla detay gün yüzüne çıkmış değil ancak bir model ismi dosyalarda göze çarpıyor: PVG 100. Bu modelin Android 8.1 Oreo taşıyor olduğu ve Wi-Fi çipinin 2.4GHz bant genişliğini desteklediği bilgilerine ulaşılabilmiş.
Palm'ı HP'den satın alan TCL'in şimdiye kadar eski markaları diriltme konusunda sağlam bir karnesi bulunuyor. BlackBerry birkaç sene önce yok oluşun eşiğinden TCL'in kanadının altında çıkmıştı. Palm'ın kaderi günümüzün aşırı rekabetçi piyasasında oldukça belirsiz ancak Palm efsane bir geri dönüş yapacaksa bunu ancak TCL'in desteği ile başarabileceği söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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