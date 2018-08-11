Palm'ın Cihazına Ait Belgeler Görüldü!

Eski cep telefonu devi Palm, akıllı telefon sahnesine geri dönüyor olabilir!

Palm'ın Cihazına Ait Belgeler Görüldü!

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