Palm'ın Minik Akıllı Telefonu Yine Sızdırıldı
Palm tarafından yapıldığı iddia edilen bir prototip telefonunun görüntülerini görmüştük, şimdi ise telefondan yeni bir sızıntı var!
Bu telefonla ilgili alışılmadık şey (uzun süredir Palm markalı bir akıllı telefon görmememiz dışında) kesinlikle küçücük olması. Android Headlines tarafından paylaşılan en son resim, tam bir fikir vermese de, önceki bir sızıntıya göre cihazın ekran boyutu, yalnızca 3,3 inç!
Ancak, bu yeni resimde net olan şey, Palm Pepito kod adı verilen telefonun, kalın bir çerçeveye sahip olacağı. Bu yüzden gerçek ekran boyutu beklenilenden daha küçük bile olabilir. Gerçekten küçük bir akıllı telefon istiyorsanız bu telefon sizin için uygun gözüküyor.
Görüntüdeki diğer detaylar; hem ön hem de arka taraftaki tek lensli kamera, telefonun sağ kenarında bir güç düğmesi ve SIM kart yuvası olarak göze çarpıyor. Tuhaf olan nokta, herhangi bir ses düğmesinin görünmemesi. Buna ek olarak büyük çerçeve ve özelliksiz arka yüzün üzerinde, Home tuşu veya parmak izi tarayıcısı da olmayacak gibi görünüyor.
Daha önceki bir sızıntı, telefonun Snapdragon 435 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 800mAh pil ve Android 8.1 ile piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Fiziksel özelliklerini de göz önüne alırsak Palm marka telefonunun giriş düzeyi bir telefon olmasını bekleyebiliriz.
Tasarım -kaba çerçeveler hariç- görünenden daha elit olabilir, örneğin kıvrımlı yapıya sahip metal bir çerçeve ve arkada cam tercih edilmiş olabilir. Ama tabi bu bileşenlerin ikisi de plastik olabilir. Bu da telefonun satış fiyatının daha da düşmesi anlamına gelecektir.
Şimdiye kadar iki kez sızan Palm Pepito'nun sızıntılar ile ne kadar eşleşeceği merak konusu olsa da, ne zaman piyasaya sürüleceği ve satış fiyatı, merak edilen diğer önemli konular arasında. Şimdiye kadar bu konularda herhangi bir açıklama gelmedi.
Yavuz Alp Şimşek
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