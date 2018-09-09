Palm'ın Minik Akıllı Telefonu Yine Sızdırıldı

Palm tarafından yapıldığı iddia edilen bir prototip telefonunun görüntülerini görmüştük, şimdi ise telefondan yeni bir sızıntı var!

Palm'ın Yeni Minik Akıllı Telefonu Yine Sızdırıldı

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