Panasonic, İnce Çerçeveli Eluga C'yi Tanıttı!

Bir yeni "çerçevesiz" telefon daha, ilginç tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!

Panasonic'ten Sıra Dışı Tasarıma Sahip Eluga C!

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