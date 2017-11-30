Panasonic, İnce Çerçeveli Eluga C'yi Tanıttı!
Bir yeni "çerçevesiz" telefon daha, ilginç tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!
Bu sene çok popüler hale gelen "çerçevesiz" telefonlar arasına Panasonic'in yeni Eluga C'si de katılıyor.
Eluga C'nin görünümü 2017'nin telefonlarından biraz farklı olsa da, bir ilke imza atmıyor. Sharp'ın bu tasarımı Crystal ile birkaç sene önce popüler hale getirdiğini hatırlıyoruz. Yukarıdaki resimde de gördüğünüz üzere yeni telefonun üç kenarı, çok ince bir çerçeveye sahip. Alt tarafta ise giriş düğmesini ve ön kamerayı içeren geniş bir "çene" kısmı bulunuyor.
Gücünü MediaTek MT6750T işlemciden alan telefon, 4GB RAM ve 3.000mAh pil ile geliyor. 5,5 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan cihaz, 720p çözünürlük sunuyor. 64GB dahili depolama alanına sahip telefonda bir microSD slotu da var. Arka tarafta ise üst düzey cihazlarda görmeye alıştığımız 13MP ve 5MP'lik çift sensör dizilimi yer alıyor.
Tayvan'da satışa sunulacak olan telefonun ülkedeki fiyatı, 200 dolara denk geliyor. Panasonic'in telefonu Asya'nın dışına taşıma planlarının olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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