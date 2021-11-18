Panasonic TOUGHBOOK'dan Önemli İş Birliği

Panasonic TOUGHBOOK ve Circular Computing, dayanıklı bilişim cihazlarının sürdürülebilirliğini yeni seviyeye taşıyacak işbirliğini duyurdu. Bu işbirliği sayesinde Avrupalı öncü bilişim cihaz sağlayıcısı ile dayanıklı teknoloji cihazlarının kullanım ömrünü uzatmak, daha etik, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu bir yol oluşturmak amacıyla dizüstü bilgisayarları yeniden üreten ve bu alanda dünyada bir ilk olan şirket bir araya geliyor.
Circular Computing, TOUGHBOOK cihazlarını yeniden üretecek. İlk üreteceği model olan TOUGHBOOK G1'in 2022'nin ortalarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket eski TOUGHBOOK cihazlarını alacak ve yeniden üreterek kullanım süresini artıracak. Bu şekilde sürdürülebilirliği önemli ölçüde yükseltirken karbon emisyonunu da azaltacak. Yeniden üretilecek ve ikinci defa kullanılacak her bir TOUGHBOOK G1'in karbon emisyonunda 316 kg tasarruf yaratacağı tahmin ediliyor.
Circular Computing yüksek kalite ve iyi bir deneyim için her cihazı 5 saatten uzun süren kapsamlı yeniden üretim sürecinden ve 360 derece kalite testinden geçirecek. Cihazlar, Circular Computing'in en gelişmiş ve özel üretim tesisinde tam nitelikli teknisyenler tarafından BS8887 standartlarıyla yeniden üretilecek.
Dünyada dizüstü bilgisayarlar için BSI KITEMARK sertifikalı yeniden üretim süreçlerine sahip ilk şirket olan Circular Computing, büyük hacimli üretimlerde de her cihazın aynı kaliteyi sunacağını garanti ediyor ve TOUGHBOOK cihazlarının tamamı, kapsamlı kozmetik detayların yanı sıra titiz kalite standartlarıyla yenileniyor. Circular Computing'in yeniden üretilen tüketici dizüstü bilgisayarları, çevreye duyarlı olan, eğitim sektöründe yer alan ve sınırlı bütçeye sahip olan küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından tercih ediliyor.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Operasyon Direktörü Kevin Jones, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Circular Computing'le çevresel açıdan sürdürülebilir fırsatı değerlendiren ilk dayanıklı cihaz sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğiyle ilerleyen dönemlerde müşterilerimizin ve kanal sağlayıcılarımızın TOUGHBOOK cihazını çöpe atmamasını hedefliyoruz."
Circular Computing Kurucusu Rod Neale de "BT sektörü yıllardır kullanılmış bir ürünü yenilenmiş veya A sınıfı olarak sunmaya çalıştı ancak tüketicinin yenilenmiş bir üründen alamayacağı güvencelere ve tutarlı bir deneyime ihtiyacı var. Circular Computing markası da yüksek ölçekli tedarik imkanı ve yeni ürünle aynı kaliteyi sunmak için kuruldu. Böylece müşterilerimize gezegendeki en sürdürülebilir dizüstü bilgisayarı tedarik edebiliyoruz ve teknoloji ihtiyaçlarının tamamını karşılayabiliyoruz. Bunları da ürünlerin kozmetiğinde, bileşenlerinde veya garantisinde herhangi bir risk oluşturmadan yapıyoruz. Panasonic ile yaptığımız bu işbirliği sektör, tüketici ve şirket olarak bizim için harika bir haber. Dayanıklı bir cihazı yeniden üretmek, sıradan bir dizüstü bilgisayara göre daha karmaşık ancak hem Panasonic hem de Circular Computing olarak bizler sorunları çözmeye ve teknolojinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıyla daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak için çalışıyoruz," diyor.
Panasonic TOUGHBOOK'dan Önemli İş Birliği
Panasonic TOUGHBOOK ve Circular Computing, dayanıklı bilişim cihazlarının sürdürülebilirliğini yeni seviyeye taşıyacak işbirliğini duyurdu.
Panasonic TOUGHBOOK ve Circular Computing, dayanıklı bilişim cihazlarının sürdürülebilirliğini yeni seviyeye taşıyacak işbirliğini duyurdu. Bu işbirliği sayesinde Avrupalı öncü bilişim cihaz sağlayıcısı ile dayanıklı teknoloji cihazlarının kullanım ömrünü uzatmak, daha etik, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu bir yol oluşturmak amacıyla dizüstü bilgisayarları yeniden üreten ve bu alanda dünyada bir ilk olan şirket bir araya geliyor.
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