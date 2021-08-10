Panasonic, Yeni Şirket mi Kuruyor?! İşte Detaylar!

Panasonic, Avrupa'daki şirketlerin değişen teknoloji ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Panasonic Connect Europe GmbH adlı yeni ve çözüm odaklı bir şirketin kurulduğunu duyurdu. Panasonic Connect Europe, yalnızca çeşitli B2B teknolojisi çözümleri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda da müşterilerin kritik görev operasyonlarını sürdürmelerine ve kuruluşların iş operasyonlarını dönüştürmelerine yardımcı olacak gelişmiş bir hizmet çözümü de sunacak.
Bu şirket, yeni bir teknoloji çözümleri lideri yaratmak için Panasonic'in hem üretim makinelerinin hem de yazılımın yanı sıra dayanıklı mobil bilişim çözümlerini ve gelişmiş danışmanlık, sistem entegrasyonunu, yayın ve medya eğlence portföyünü de kapsayan, proje yönetimi ve uygulama yazılımı geliştirme kapasitelerini içeren yüksek kaliteli B2B ürün yelpazesini de bir araya getirecek.
Panasonic System Communications Company Europe'un (PSCEU) Genel Müdürü olan ve yeni Panasonic Connect Europe'un Genel Müdürü olacak olan Hiroyuki Nishiuma şunları ifade etti: "Panasonic Connect Europe üretim, lojistik, perakende, eğlence, eğitim ve kamu sektöründeki çeşitli endüstrilerin taleplerine hızla yanıt verebilecek yeni ve çevik bir şirket kuracak. Şirketlerin geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için ürün uzmanlığımızı gelişmiş çözüm yeteneğimizle birleştirmek için sabırsızlanıyoruz."
"Gemba Process Innovation" adı verilen ön iş cephesi süreç inovasyonu, yeni şirketin ayrılmaz parçası olacak. Şirket, Panasonic'in köklü iş, teknoloji ve çözüm bilgi birikiminden yararlanacak ve operasyonları radikal bir şekilde gözden geçirmek, yeniden tasarlamak ve yeniden keşfetmek için dönüşümsel bir yaklaşım benimseyecek. Verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için de yeni çalışma yöntemleri sunan yenilikçi teknolojilerden yaralanıyor
Gemba Process Innovation ekibi; sınır cihazları, akıllı algılama ve robotik konusunda tavsiyelerde bulunmanın ve konuşlandırmanın yanı sıra dijitalleştirilmiş verilerden faydalanarak operasyonun görselleştirilmesini iyileştirecek, operasyonel optimizasyon ve süreç otomasyonu sağlayacak ve tedarik zinciri genelinde toplam optimizasyonu mümkün kılacak.
Panasonic Connect Europe, kendi Avrupa servisi ve destek merkezi tarafından da desteklenecek. Yeni şirket ayrıca aşağıdakilerin uzmanlığından da yararlanacak:
Tamamen Panasonic'e ait bir işletme olan Zetes, bağlı tedarik zincirlerinde çeviklik, görünürlük ve izlenebilirlik sağlayan tedarik zinciri yazılımları ve çözümleri geliştiriyor ve pazarlıyor; Panasonic'in kısa süre önce satın alacağını duyurduğu Blue Yonder ise dijital tedarik zinciri ve çok kanallı ticaret alanında dünya lideri.
Panasonic, Yeni Şirket mi Kuruyor?! İşte Detaylar!
Panasonic, çevik iş ürünleri ve entegre tedarik zinciri çözümleri sunacak yeni bir şirket kuruyor.
Panasonic, Avrupa'daki şirketlerin değişen teknoloji ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Panasonic Connect Europe GmbH adlı yeni ve çözüm odaklı bir şirketin kurulduğunu duyurdu. Panasonic Connect Europe, yalnızca çeşitli B2B teknolojisi çözümleri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda da müşterilerin kritik görev operasyonlarını sürdürmelerine ve kuruluşların iş operasyonlarını dönüştürmelerine yardımcı olacak gelişmiş bir hizmet çözümü de sunacak.
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