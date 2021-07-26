Pandemi Döneminde E-imza Yüzde 21 Arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2021 yılı birinci çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 788 bini, mobil imza sayısı ise 706 bini aştı. Toplamda 5 milyon 494 bin 694 elektronik sertifika oluşturuldu.