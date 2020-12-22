Pandemide Bilgisayar İthalatı Yüzde 77.1 Arttı!

Pandemi sürecinde bilgisayar ithalatı yüzde 77,1'lik yükselişle geçen yılın iki katına yaklaştı. Elektronik eşya taşımacılığı da yapan ISD Logistics CEO'su Korkut Koray Yalça, uluslararası taşımalarında bilgisayar yüklerindeki artışa ilişkin bilgi verdi.
Ocak-Ekim döneminde tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar ithalatının yüzde 77,1 arttığını belirten Yalça, uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının bu artışta baş rolü oynadığını belirtti. Bilgisayara ve yeni teknolojilere duyulan ihtiyacın altını çizen Yalça, bilgisayar ithalatına ilişkin TÜİK verilerini paylaştı.
10 ayda 1 milyar dolar sınırına dayandı
Geçen yılın aynı aylarında bilgisayar ithalatının 533,6 milyon dolar olduğunu aktaran Yalça, bu yıl söz konusu ithalatın yaklaşık iki kat artarak 945,1 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Yalça, uzmanlık alanlarından birinin de elektronik eşya taşımacılığı olduğunu ifade ederek, "Şirket olarak teknolojik ürün ithalatı taşımalarımız da yaklaşık yüzde 60 düzeyinde arttı." dedi.
Yalça, pandemi önlemlerinin yoğunlaştığı nisan ayından itibaren bilgisayar ithalatında ciddi yükselişler görüldüğünü, mart ayı sonrası en çok aylık ithalatın ise okulların açıldığı ekim ve eylül aylarında gerçekleştiğini anlattı.
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En çok ithalat okulların açıldığı dönemde
Bilgisayar ithalatı ekimde 155,2 milyon doları, eylülde 131 milyon doları bulurken, nisanda 105,4 milyon dolar, haziranda 104 milyon dolar ve ağustosta 101 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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