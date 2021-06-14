Pandemide Yeni Kazanç Kapısı: Accessland!

Dijitalleşen dünyada içerik üreterek gelir elde etme trendi her geçen gün ivme kazanarak büyümeye devam ediyor. 2017'de 12.7 milyar dolara sahip olan dijital içerik pazarının 2026'da 50 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Dijital alanda diğerlerinden yeni bir oyuncu olan bilgi, tecrübe ve yeteneğin hızlı gelire dönüştüğü yeni nesil bir içerik platformu ACCESSLAND hayata geçti.
İÇERİĞİNİN FİYATINI KENDİN BELİRLE
Accessland, içerik üreticileriyle, kaliteleri içeriklere ulaşmak isteyenleri buluşturan interaktif bir adres. Accesland'in en büyük özelliği ise içerik üreticisine izlenme süresine bağlı kalmadan içerik fiyatını özgürce belirleme ve kendi gelirini yönetme imkânı tanıyor olması. Accesland'in kurucusu Nihal Temur ''Accessland'i dijital içerik işini kolayca kurmak isteyen herkes için hayata geçirdik. Kendi profilinizi oluşturarak ister canlı ister kayıttan, ister video ister sesli olarak kendi içerik yönteminizi seçebiliyorsunuz. Birebir ya da grup seanslarını, anketler, popüler soru oylama, tanıtım ve ürün satışına yönlendirme gibi etkileşim araçları ile benzersiz bir deneyime dönüştürebiliyor, isterseniz de büyük topluluklar ile canlı canlı buluşabiliyorsunuz. İçeriğinizin karşılığı olduğunu düşündüğünüz fiyatı da tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Takipçi, işine yarar bir içerik olduğunu düşünüyorsa sepetine ekleyip satın alıyor ve kendi takviminden her şeyi takip edebiliyor. Sonrasında da kazancınız otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. Amacımız kendi işinin patronu olmak isteyen herkesi Accessland'in teknoloji ve kitle gücü ile büyütebilmek.'' dedi.
FARKLI KATEGORİLERDE İÇERİKLER
Kişisel gelişimden bilime, sanattan ilişkilere, teknolojiden fiziksel gelişime, geniş ve farklı kategorilerde aradığınız, merak edilen her şeyi Accessland içerik olarak sunuyor. Accessland'in sağladığı e-ticaret yönlendirme aracı sayesinde, içerik üreticileri anlaşmalı olduğu markaların ürünlerini kolayca hem tanıtabiliyor hem de satışına yönlendirebiliyor. İçerik üreten ve paylaşmayı seven herkes Accesland'a içerik üretebilir
Nihal Temur kimdir?
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde ihtisasını tamamladı. Profesyonel hayatında, Unilever'de Global ve Bölge Tedarik Zinciri Yönetim Kurulu üyelikleri ve Tedarik Zinciri Bölge Başkanlığı görevlerini yürüttü. Nihal Temur, Unilever'deki son görevinde Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya, Türkiye, Turki Cumhuriyetler ile İran ve İsrail'in de dahil olduğu 35 ülkede yeni fabrika yatırımları, tedarik zincirinde dijital transformasyon gibi farklı projelere imza attı. 80'i aşan ülkede liderlik yaparak, tüm kariyeri boyunca onlarca farklı milletten liderler yetiştirdi ve bu çalışmaları nedeniyle 'Sınırları Aşan Kadın Ödülü' aldı. Görsel-işitsel alana ve dijital teknolojilere özel ilgisi nedeniyle Unilever'den ayrılıp Silikon Vadisi'nde araştırmalar yaptı. Aralık 2019'da ise Poseidon Vision'ı kurdu. Poseidon Vision, Türkiye'de yaratılacak içerikleri dünya ile buluşturmayı, profesyonel deneyimleri ile endüstriye fark yaratan bir bakış açısı getirmeyi ve kaliteli içeriklerle yeni platformlar üretmeyi hedeflemektedir.
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