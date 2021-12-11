Pantone ve Microsoft'tan Windows 11'e Özel Renk: Very Peri

Pantone ve Microsoft "Very Peri" olarak adlandırdıkları yeni bir renk üzerinde iş birliği yapıyor. Bu yeni renk seçeneği, özellikle Windows 11 ve Microsoft uygulamalarında artık fazlasıyla karşımıza çıkacak!