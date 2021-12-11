Pantone ve Microsoft'tan Windows 11'e Özel Renk: Very Peri

Renk eşleştirme şirketi Pantone yeni bir renk icat ettiğini açıkladı. Şirket bu rengi Pantone 17-3938 Very Peri olarak adlandırdı. Uzaktan bakıldığında menekşe, lavanta veya mor gibi görünebilen bu renk, Pantone tarafından "canlı bir menekşe kırmızısı alt tonlu dinamik bir deniz mavisi" olarak tanımlanıyor.
Pantone "Very Peri" Microsoft'un ürünlerinde yoğun olarak kullanmaya başlayacağı yeni bir renk olacak. Yeni arka planlardan Microsoft Teams ve PowerPoint şablonlarına, Windows 11 duvar kağıtları ve Edge tarayıcı temasına kadar, PANTONE 17–3938 Very Peri rengi her yerde kullanılabilir olacak.
"2022 Yılının Rengi" olarak adlandırılan Very Peri, "mavinin sadakat ve sabitliğini kırmızının enerjisi ve heyecanıyla harmanlıyor, cesur yaratıcılığı teşvik eden canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor" şeklinde açıklanıyor.
Microsoft ve Pantone bu rengi Microsoft ürünlerinde kullanmak için iş birliği yapıyor. Bu yeni renk, başta Windows 11 olmak üzere, Teams, Windows, Edge, PowerPoint ve diğer uygulamalarda kendini göstermeye başlayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın