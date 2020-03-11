Para Gönderen Uygulama Tosla Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Teknoloji dünyasının bu kadar içinde olunca bazı teknolojilerin neden birlikte kullanılmadığını insan daha fazla sorgular oluyor kuşkusuz. Mesela para gönderdiğimiz arkadaşlarımıza aynı anda mesaj da yollayabilsek, istediğimiz işlemleri arkadaşlarımızla paylaşabilsek, yorumlar yapabilsek ve bunların hepsini tek bir uygulama ile yapabilsek?
Tosla, işte bu konuştuklarımızın hepsini birlikte yapabildiğimiz bir uygulama. Herhangi bir bankada hesabınız olmasa bile Tosla'yı kullanarak uygulama içindeki sohbet ettiğiniz tüm arkadaşlarınız ile karşılıklı para transferi yapabiliyorsunuz.
Hatta Tosla Kart'ınızı aldıysanız tüm fiziksel POS'lardan ve internetten Tosla bakiyenizle alışveriş de yapabiliyorsunuz. Tosla içinden popüler oyunların Epinleri alınabildiği gibi Oyna Kazan jokerleri de satın alınabiliyor.
Elbette gençler bu uygulamayı hızla keşfediyor. LOL, Apex Legends, PUBG, Zula ve Wolf Team benzeri neredeyse tüm popüler online oyunlar için pratik bir şekilde Epin satın alınabiliyor. Tosla uygulamasında "Sen" sekmesine ardından da açılan ekranda bir alt menüde "Giden" seçeneğine tıklamak bunun için yeterli. Bu şekilde tüm gerekli alanlar otomatik olarak dolduruluyor. Geriye sadece bir mesaj yazıp göndermek kalıyor.
Tosla ile Arkadaşınıza Nasıl Para Gönderebilirsiniz?
Tosla'daki herhangi bir arkadaşınıza para göndermek için ise alttaki kırmızı Tosla yuvarlağına dokunup üstten "Gönder" ekranında ismini aratmak yeterli. Arama ekranında üstte Tosla isimleri, altta ise rehberde gözüken isimler bulunuyor. Elbette alttaki isimleri görebilmek için rehber izni vermiş olmanız gerekiyor. İsmi seçtikten sonra göndermek istediğiniz tutarı yazıp alttaki devam bölümüne dokunuyorsunuz, hepsi bu kadar!
Benzer şekilde para istemek için de üstteki "İste" kısmına tıklayıp arkadaşınızı seçtikten sonra isteyeceğiniz tutarı yazıp, küçük de bir açıklama ekledikten sonra yine "Devam" kısmına dokunmanız yeterli oluyor.
Tosla'yı kullanmak için herhangi bir bankada hesabınız olması gerekmiyor. Bunu daha önce belirtmiştik. Uygulamanın gençleri çekecek en büyük özelliği de bu zaten.
Tosla'ya Nasıl Para Yüklenir?
Peki Tosla'ya nasıl para yüklüyoruz? O da çok pratik. Tosla hem para yükleme hem de para çekme için için farklı yöntemler sunuyor.
Ana ekranda yukarı bölümdeki bakiyenizin üzerine dokunduğunuzda ilgili ekrana ulaşabiliyorsunuz. Para yükleme ekranını kullanarak herhangi bir banka kartından, hesabınızdan ve Akbank ATM'lerinden para yükleme şansınız oluyor.
Kartınızdan para yükleme için sadece tek bir seferliğine kart bilgilerinizi girip kaydetmiş olmanız yeterli. Hesabınızdan para yüklemek için ise Tosla IBAN numarasına para transferi yapabiliyorsunuz. Akbank ATM'sinden para yüklemek için ise uygulamanın size vereceği referans kodunu ATM'ye girmek yeterli.
Bu adımda ATM ana ekranında Tosla İşlemleri menüsüne girdikten sonra açılan alana Tosla'da oluşturulan kodu girip istediğiniz tutarı yükleyebiliyorsunuz.
Para çekmek için de hesabınızı ve Akbank ATM'lerini kullanabiliyorsunuz ve işlemler çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor.
Son olarak şunu söylememiz gerekiyor ki Tosla gerçekten çok inovatif ve pratik bir mobil ödeme yöntemi olmuş. Gençler arasında hızla yaygınlaşan bu uygulama hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen yukarıda hazırladığımız videomuzu izleyebilirsiniz.
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