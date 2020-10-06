Paranın Satın Alabileceği En İyi Wear OS Saatlerinden: OPPO Watch İnceleme

Son dönemde birbiri ardına akıllı saat incelemesinde bulunduk, her birinin spor takip yeteneklerini değerlendirmek için düzenli spor yaptık ve iyi uyumaya da özen gösterdik. Özellikle pandemi sebebiyle eskisine nazaran daha çok evde kaldığımız bu süreçte, bu cihazların yararı büyük, zira kişileri sağlıklı yaşama tutunmaya itiyor, su içmeyi unutuyorsanız sizi uyarıyor, 1 saat süre boyu hareketsiz bir koltukta oturduğunuzda sizi hareket geçmeye teşvik ediyor. Bu anlamda geleneksel saatlere kıyasla çok sayıda artısı var bu tip cihazların.
Ülkemizde bu tip akıllı saat ve akıllı bileklik kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşmış durumda, artık hemen herkes geleneksel saat yerine bu tip cihazları tercih ediyor. Üreticiler de bu pazarı değerlendirmek için birbiri ardına yeni saat ve bileklik modelleri tanıtıyorlar. Bunlardan biri de OPPO'nun kolumuzdaki yeni Watch modeli oluyor. Özellikle tasarımı son dönem incelediğimiz çok sayıda saatten farklı görünürken, diğer yandan Apple Watch ile de fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Peki, OPPO Watch'un yetenekleri neler? Şimdi tanımaya başlayalım.
OPPO Watch Tasarımı Nasıl?
OPPO Watch, tasarımıyla popüler Huawei ve Samsung akıllı saatlerine göre farklı bir görünüm sergilerken, Apple Watch'a büyük benzerlik göstertiyor. Dikdörtgen tasarlanmış ekranı ve kayış seçeneğiyle beraber neredeyse aynısı diyebiliriz. Ancak birtakım farklılıklar elbette var.
Bunlardan en önemlisi ekrandaki kavis oluyor. Ekranın sağ ve sol kenarı belirgin biçimde kavisli olarak tasarlanmış. Bir diğeri ise kordonda herhangi bir yuva bulundurmaması oluyor. Açıkçası Apple Watch'un kayış bağlama şeklini pek pratik bulmadığımız gibi bu saatin bağlanmasını da pek kolay bulmadık. Kayışı bağlarken, düşmemesi için saati kendinize dayamak durumunda kalıyorsunuz. Aslında bu basit bir halka ile çözülebilirdi, fakat tasarım tercihi bu yönde olmuş.
OPPO Watch'un 2 farklı modeli var. Elimizdeki 46 mm'lik olanı, bir de 41 mm'lik seçenek mevcut. İki saat arasında da birtakım farklılıklar var ve bu sadece boyut ve ekran büyüklüğü anlamında değil, pek çok noktada.
OPPO Watch İki Farklı Model, İki Farklı Boyut
Bu saatin ekranı 1.9 inç boyutundayken, 41 mm'lik olanın ekranı 1.6 inç büyüklüğünde. Yine bu saatte arka yüzey seramik malzemeden oluşurken, 41 mm'lik olanında plastik yüzey tercih edilmiş durumda.
OPPO Watch Suya Dayanıklı mı?
41 mm'lik modelin pil kapasitesi de daha sınırlı, 300 mAh şeklinde. 46 mm'lik olanda ise 430 mAh olarak yer alıyor batarya. Yine bir diğer fark, su dayanıklılığında oluyor. Bu modelde 5 ATM su dayanıklılığı yer alırken, 41 mm'likte 3 ATM şeklinde ayarlanmış. Yani bu saat 50 metreye kadar su geçirmezken, diğer model 30 metreye kadar dayanıklı. Bu arada her ne kadar 50 metreye kadar dalmasam da, tatildeyken denizde yüzme fırsatı buldum, su geçirmezliğini denedim, onayladım. Ancak denizden çıktıktan sonra muhakkak tatlı su ile durulamanızı tavsiye ederim.
OPPO Watch 46mm ve OPPO Watch 41mm Farkları
Ekran: 1.9 inç (Kavisli) 402x476 / 1.6 inç (Düz) 320x360
Arka Yüzey: Seramik / Plastik
Batarya: 430 mAh / 300 mAh
Su Dayanıklılığı: 5 ATM (50m) / 3 ATM (30m)
Boyutlar: 46 x 39 x 11.35mm / 41 x 36 x 11.4mm
Ağırlık: 39.3 gr / 30.1 gr
Elbette iki saat arasında ağırlık farkı da var. Özellikle bu saatin ağırlığı gayet ideal, Kayışsız 39 gram seviyesinde. Floro kauçuk kayışla ağırlık biraz daha artıyor ve kendini hissettiriyor. Saat dediğiniz de daha hafif olmamalı aslında. Aksi halde kolunuzda oyuncak bir saat gibi duruyor. Tabii bu tamamen tercih meselesi.
Bu arada saatin çerçevesi manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı tasarlanmış. Böylece çerçeve darbelere karşı dayanıklı görünürken, ekranda da Schott Glass ve Corning Gorilla Glass desteği var olduğu söyleniyor. Ancak ekran geniş olduğundan yine de bizce biraz korumaya özen gösterin.
OPPO Watch Ekran ve Arayüz Özellikleri
Ekran, söylediğimiz gibi 1.91 inç boyutunda. AMOLED panel tercih edilmiş ve çözünürlük de 402x476 piksel. Ekranın her iki yandan kavisli olması dokunma hassasiyetini arttırırken, saatin kozmetik olarak da güzel görünmesine sebebiyet veriyor. Bu arada zaten saat uzun süredir incelediğimiz daire ekranlı ve genellikle koyu renk kayışlı modellere kıyasla çok güzel görünüyor. Parlak altın renk seçeneğinin yanında siyah modeli de var; 41mm'lik olanda ise ayrıca pembe altın ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor.
Saatin genel tasarımı gibi arayüz seçenekleri de görselliği zenginleştiriyor. OPPO, bu saatinde yapay zeka desteğinden faydalanmış. Böylece arayüz seçeneklerinde, sadece uygulamada sunulan desenlerle sınırlı kalmıyorsunuz, o gün ne renk kıyafet giydiyseniz ona göre bir arayüz belirleyebiliyorsunuz ki saatin en çok sevdiğimiz yanlarından biri de bu özelliği oldu.
OPPO Watch HayTap Health Uygulaması
Saatin HayTap Health uygulaması üzerinden bu arayüz oluşturma işini çok kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Saat görünümleri kısmından AI Donanımını seçtiğinizde telefonun kamerası açılıyor, kıyafetinizin fotoğrafını çekiyor, alan belirliyor ve bunun sonucunda da otomatik olarak uygun saat kadranı desen seçenekleri oluşturuluyor. Çok güzel özellik olmuş. Bu arada ayrıca telefonunuzun galerisinden bir fotoğrafı da seçip, saat arka planı olarak da ayarlayabildiğinizi de söyleyelim.
OPPO Watch Nasıl Kullanılıyor?
OPPO Watch'u kullanması oldukça keyifli. Telefon entegrasyonu bugüne kadar gördüklerimiz arasında en iyilerinden. Saat Google WearOS işletim sistemini kullanıyor. Ekranı sağa kaydırdığınızda Google Asistan'a erişiyor, diğer yana çekerek de bilgi kartlarına erişebiliyorsunuz. Bu kartları WearOS uygulaması üzerinden 5 adede kadar seçebiliyorsunuz. Bunlar da Günlük Aktivite, Kalp Atış Hızı, Egzersizler, Uyku, Hava Durumu, Nabız, Haberler, Antrenman gibi seçeneklerden oluşuyor. Yalnız bu ekranların 5 adet ile sınırlı olması üzücü.
Yine ekranı yukarıdan çekerek saat ile ilgili ayarlara ulaşabiliyor, aşağıdan çekerek ise bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz.
Saatin yanındaki 2 tuştan alttakine bastığınızda Egzersizler seçeneklerine erişiyor, üsttekine bastığınızda ise uygulamaları görüntülüyorsunuz. Bu uygulamalar arasında seçenek çok, yenilerini de market üzerinden ekleyebiliyorsunuz.
OPPO Watch WearOS Avantajları
OPPO Watch, WearOS'in avantajlarından faydalanıyor. Uygulamalar arasında Google Fit bulunurken, ayrıca arayüzde 5 dakikalık mini egzersizler bulunduran bir app de var. Buradan Sabah Enerji Egzersizi, Harekete Geç, Tüm Beden Egzersizi, Yağ Yakıcı ve Uyku Öncesi Esnemeler gibi seçenekler ile saat ekranı üzerinden görüntülü şekilde yapacaklarınızı görüyor ve böylece koç eşliğinde egzersiz yapabiliyorsunuz.
OPPO Watch Sağlık ve Spor Yetenekleri Neler?
Spor ve sağlık yetenekleri sadece bununla sınırlı değil. Nabız, kalp ölçümü, adım, yakılan kalori, çıkılan kat ve uyku takibi yapabilen saat, ayrıca Google Fit üzerinden çok sayıda egzersiz biçimini de destekliyor. Burada neredeyse sayısız seçenek var ve kendinize uygun spor çeşidini çok kolay şekilde bulabiliyorsunuz.
Öte yandan spor konusunda kendi egzersiz yelpazenizi de hazırlayabiliyorsunuz bu saat ile. Saat siz herhangi bir egzersiz yaptığınızda sizi takip ediyor. Mesela 15 göğüs pres yaptınız diyelim, egzersizi bitirdiğinizde saat size tekrar sayısını bile söylüyor. Öte yandan algılanması zor hareketlerden ayakla baldır kası hareketini bile tekrar sayısına kadar ölçümleyebiliyor. Böylece siz hareketi yaptıkça, sizi takip ediyor ve raporluyor saat.
Raporları yine HayTap uygulaması üzerinden görüntülüyorsunuz, fakat uygulamanın bu konuda geliştirilmesi gerekiyor. Zira Google Fit üzerinden çok sayıda spor seçeneğiniz varken, HayTap uygulaması üzerinden bu kategorilere ait raporları göremiyorsunuz.
Uygulamada spor raporları daha çok koşu, yürüyüş, bisiklet ve yüzme üzerine. Bu arada GPS ve GLONASS konum hizmetlerinin de doğru şekilde çalıştığını söyleyelim, ancak spor konusunda tatmin edici bir kullanım için uygulamanın diğer spor türleri için de raporlama ağının gelişmesi gerekli.
Uygulama üzerinden kalp atış hızınızı, uyku takibinizi ve günlük aktivitelerinizi ise rahatlıkla raporlarıyla görebiliyorsunuz.
Sesli Konuşma, Yazışma ve Pil Ömrü
OPPO Watch'un telefon ve uygulamalarla entegrasyonu gerçekten fazlasıyla başarılı. Telefonunuza gelen hemen her bildirim kolunuza geliyor, telefonunuza gelen çağrıları cevaplayabiliyor ve saat üzerinden sesli görüşebiliyorsunuz. WhatsApp ve Instagram gibi sık mesaj gelen uygulamalara sesli yanıtla cevap dönebildiğiniz gibi, klavye ile cevaplamanız da mümkün. Açıkçası bir süredir klavyesi bu kadar başarılı bir saat kullanmamıştık. Ekran küçük olsa da, ilginç şekilde doğruluk oranı çok yüksek ve minik klavyeyi kullanarak çok rahat şekilde mesajlaşabiliyorsunuz.
Telefon konuşmalarında ise, saati biraz ağzınıza yaklaştırmanız gerekiyor. Araya mesafe girdiğinde ses iletimi zayıflıyor, karşı taraf sesi duymakta zorlanıyor. Özellikle araba kullanırken bu saat ile çok rahat ediyorsunuz.
OPPO Watch Kaç Günde Bir Şarj Edilmeli?
Peki, kullanım alanı bu kadar geniş olan bir saatin pil ömrü nasıl, OPPO Watch'u kaç günde bir şarj etmeniz gerekiyor? Açıkçası saatin pil ömrünün daha uzun olmasını isterdik fakat aktif kullanımda aşağı yukarı 20 saatlik bir kullanım vadediyor bu saat. Eğer biraz daha ılımlı kullanırsanız veya güç tasarruf yöntemlerini kullanırsanız 2 günü çıkartabiliyorsunuz. Eğer sadece güç modunda kullanırsanız ise 21 güne kadar kullanım ömrü sağladığını da söyleyelim.
Saati şarj etmek için ise minik bir şarj pedi var ve bu OPPO'nun VOOC hızlı şarj desteğini getiriyor. 15 dakikalık şarj ile yüzde 46 oranında şarj edebiliyor ve bu da günü kurtarıyor. Pilin tam kapasite şarj olması ise yaklaşık 75 dakika sürüyor.
Sonuç
Evet, OPPO Watch'u sanıyoruz tüm detaylarıyla anlattık. Saat gerçekten de başarılı olmuş, dediğimiz gibi HeyTab uygulamasının bizce biraz geliştirilmeye ihtiyacı var, biraz da pil ömrü daha uzun olsa şahane olurmuş; onun dışında yetenekleriyle bizi pek çok açıdan şaşırttı demem mümkün. Fiyatı ise şu an piyasada 2298 TL dolaylarında. Bu da diğer rakip modellere göre iyi bir denge ve özellikle Apple Watch'a göre büyük fiyat avantajı anlamına geliyor.
CHIP Online Notu: %90
+ Tasarım
+ AMOLED ekran güzel görünüyor
+ Desen oluşturma olayı
+ Geniş ve keyifli kullanım seçenekleri
+ İyi entegrasyon
+ WearOS ve egzersiz seçenekleri
+ Sesli görüşme ve yazışma özellikleri
- Kayış bağlama şekli
- HayTab App geliştirilmeli
OPPO Watch Teknik Özellikleri
- Ekran 1.91 inç AMOLED
- Çözünürlük 402x476
- Renk Siyah / Parlak Altın
- İşlemci Qualcomm Snapdragon Wear 3100
- Kapasite 1 GB + 8 GB
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android, iOS
- Pil Ömrü 21 güne kadar
- Batarya 430 mAh
- Bağlantılar Wi-Fi, BT4.2, BLE, GPS, NFC
- Boyutlar 46 x 39 x 11 mm
- Ağırlık 39.3 gr. (Kayışsız)
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