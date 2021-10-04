Paris'te Gürültülü Araç Kullananın Yakasına "Medusa" Yapışacak!

Fransa'nın başkenti Paris, araç gürültüsüyle mücadele için Medusa isimli özel bir radarı kullanmaya başlıyor. Peki Medusa gürültüyü önlemeyi nasıl başaracak?

  • Ercan Uğurlu
Paris'te Gürültülü Araç Kullanan Yanacak

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