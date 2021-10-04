Paris'te Gürültülü Araç Kullananın Yakasına "Medusa" Yapışacak!

Büyük şehirler gürültülü ve bu gürültü kirliliğinin ana sebeplerinden biri de kuşkusuz araçlar. Hatta bazıları öyle sesli oluyor ki, üstelik bunu bir de zevk uğruna araçlarını motifiye eden sahiplerine borçlular. Neyse ki dünyada sessizliği ve huzuru sağlayacak güzel şeyler de oluyor. Paris, örnek verecek bir çalışmaya imza atıyor.
Paris, Medusa olarak da bilinen ses radarı yoluyla araçların sebep olduğu gürültü kirliliğiyle mücadele etmek istiyor. Şehir yetkililerin Paris'in her yerine koymayı düşündükleri Medusa isimli radar, üzerinde bulunan 4 mikrofon yoluyla desibel ölçümü yapacak. Eğer sonuç belirli desibelin üzerindeyse, CCTV yoluyla aracın fotoğrafları çekilecek ve sonrasında da kişiye ceza çıkacak.
Villeneuve-le-Roi yetkilisi Remy Jourdan'ın konuyla ilgili Reuters'e verdiği röportajda, "Ferrarilere veya Harley Davidsons'a karşı hiçbir garezimiz yok, ancak sahipleri bazen araçlarının gücünü göstermekten hoşlanıyor ve bu gürültü de Paris sakinlerini gerçekten rahatsız ediyor" dedi.
Ne diyelim, darısı İstanbul ve özellikle Mecidiyeköy'ün başına...
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