Paris'te "Ses Radarı" Testleri Başlıyor!
Fransa'nın başkenti Paris'te kurulan bu ilginç radarlar, büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri ile savaşmayı amaçlıyor!
- Levent Öztürk
Güçlü arabalara sahip olan Paris vatandaşlarının artık arabalarının gücünü göstermek için çıkardıkları motor ve egzoz sesi konusunda iki kere düşünmesi gerekecek. Şehrin bazı bölümlerine kurulan yeni "ses radarları" sistemi, çok ses çıkaran arabaları rahatlıkla tespit edebiliyor ve bu arabalara ceza kesilebiliyor. Sistem dört mikrofon kullanarak bir sesin kaynağını belirliyor ve CCTV görüntüleri ile eşleştirerek, gürültü çıkaranı bulabiliyor.
Şimdilik bu cihazlardan 40'tan azı yerleştirilmiş durumda ve çoğunluğu Paris'in eğlence bölgelerindeki barların yakınlarındayken, 17'si de önemli binaların çevresinde yer alıyor.
İki yıllık deneme sürecinde kimseye ceza kesilmesi planlanmıyor. Bunun yerine sistemin, teknolojinin kullanılabilirliğini test etmek ve cezalara yol açan ses sınırlarını belirlemek için kullanılması düşünülüyor.
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