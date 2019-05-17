Pasaporta Telefon Kaydında Yeni Dönem
Yurt dışından getirilen bir telefonu herhangi birinin pasaportuna kaydettirerek kullanma devri, resmi olarak sona erdi!
Yurt dışından telefon getirip ya da getirtip başkasının pasaportuna kaydettirmek, uzun zamandır kullanılan bir yöntem. Bu sayede yurt dışından gelen telefonları Türkiye içerisinde kullanmak mümkün olabiliyordu. Ama görünüşe göre bu durum artık o kadar kolay olmayacak.
Kanunda yapılan değişiklikle birlikte artık, yurt dışından getirilen bir telefon bir pasaporta kaydettirildiğinde, sadece o pasaportun sahibi olan kişiye ait hatlarla kullanılabilecek. Bu değişiklik, telefonun IMEI numarasının, sadece pasaporta kayıtlı olduğu kişi tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor.
Kısacası artık yurt dışından bir telefon getirip (ya da getirtip) başka birinin pasaportuna kaydetme devri sona ermiş durumda. Bu yüzden ya yurt dışından gelen telefonu kendi pasaportunuza kaydettirmeniz gerekecek, ya da telefonunuzu yurt içinden almak zorunda kalacaksınız.
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