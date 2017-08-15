Patent Listesinin 1 Numarası Yine Şaşırtmadı!
Samsung, ABD'de en fazla patent alan şirketler listesinde ikinci sırada. İlk sıradaki şirket ise, muhtemelen pek çoğunuzu şaşırtmayacak!
Teknoloji firmaları, yenilikçi fikirlerinin patentini alma konusunda hızlıdır. Yakın bir gelecekte bunları piyasaya çıkarma niyetleri hiç olmasa da, patentlerini almak içlerini rahatlatır. Bunu yaparak entelektüel mülkiyetlerini rakiplerinden korumaya çalışırlar.
Google, Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft gibi büyük teknoloji firmaları, ABD'de her yıl binlerce patent alıyorlar. Ama en başta bu firmaların hiçbiri gelmiyor. Son verilere göre bu sene alınan patentlerde IBM en önde gidiyor. Samsung ise ikinci sırada.
IBM, 2017'de şu ana kadar 5,797 patent kaydı yaptı. Samsung, 4,143 patent kaydıyla ikinci sırada. Bunun anlamı, firma 1 Ocak'tan 1 Ağustos'a kadar günde ortalama 19.5 patent kaydı yapmış.
IBM ayrıca 2010'dan beri verilen toplam patent sayısında da 53,925 ile en öndeki teknoloji firması. Samsung burada da 44,301 patent ile ikinci sırada geliyor.
Samsung bir şeyin patentini aldığında genelde ne olduğunu görüyoruz, ama bu o şeyleri piyasaya çıkarmaya niyetinin olduğunu göstermiyor. Firmanın bir gün bu sayısız patentlerdeki teknolojilerin her birini kullanıp kullanmayacağını kimse bilmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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